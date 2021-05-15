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15.05.2021 22:11
Рубрика: Происшествия

На Кубани завели уголовное дело о пожаре в строящемся детском саду

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Уголовное дело по факту пожара в строящемся здании детского сада в городе Кореновске возбудили в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры региона, материалы переданы в полицию.

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- Дознавателем МЧС было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Прокуратурой региона материалы изъяты и направлены в полицию для дальнейшего расследования, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Установлено, что пожар начался на чердаке, когда в здании шли окончательные монтажные работы. Огонь охватил одну из трех секций, площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Предварительная причина происшествия: неосторожное обращение с огнем. В результате пожара по данным ГУ МЧС Краснодарского края никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, пожар начался в одном из зданий строящегося детского сада днем 14 мая в Кореновске. Огонь полностью потушили к 18 часам вечера.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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