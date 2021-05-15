На челябинских пляжах из-за аномальной жары появились спасатели

В Челябинске на шести муниципальных и нескольких частных пляжах организовано дежурство матросов-спасателей. Соответствующее поручение главам городов и весей региона дал сегодня губернатор Алексей Текслер.

- Учитывая установившуюся в регионе аномально жаркую погоду, есть риски на водных объектах, - пояснили в правительстве региона. - Вода еще не прогрелась, купальный сезон не открыт. Однако люди уже потянулись к озерам.

В Челябинске муниципальные пляжи традиционно открываются 1 июня. Однако в этом году по распоряжению главы города Натальи Котовой спасатели вышли на работу досрочно. В мэрии рассматривают вопрос о переносе открытия купального сезона на более раннюю дату.