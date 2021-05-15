Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс

Китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" в субботу совершила успешную посадку на поверхность Марса. Это первая посадка на Красную планету китайского аппарата с марсоходом, который в ближайшее время займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.

С успехом миссии китайских коллег поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. ""Роскосмос" приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая - это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР. В следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ЭкзоМарс. Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной" - написал Рогозин в Facebook.

Ранее китайское национальное космическое управление поделилось тремя новыми снимками с Марса, полученными от "Тяньвэнь-1". Напомним, "Тяньвэнь-1"("Вопросы к небу") была запущена 23 июля 2020 года. 10 февраля станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса. Аппарат проработает на марсианской орбите около трех месяцев. После этого от него отделится модуль с марсоходом, который совершит посадку на территории низменности Утопия.

Китайская межпланетная космическая станция "Тяньвэнь-1" - это сразу три аппарата - орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход. Орбитальный китайский зонд рассчитан на один марсианский год работы (около двух земных), а 240-килограммовый ровер - на 90 марсианских суток. Эксперты подчеркивают: на такой же срок был рассчитан изначально американский марсоход Opportunity. Однако проработал он свыше 14 лет.