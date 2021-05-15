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15.05.2021 08:40
Рубрика: Общество

Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда "Тяньвэнь-1" на Марс

Глава "Роскосмоса" поздравил Китай с успешной посадкой на поверхность Марса беспилотного космического аппарата "Тяньвэнь-1". "Это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР", - написал Дмитрий Рогозин в Telegram.

В НАСА поздравили китайских коллег с успешной посадкой зонда на Марсе

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай впервые оставил свой след на Красной планете. "Ученые страны превзошли себя и вывели Китай в число мировых лидеров в исследованиях космоса", - подчеркнул политик.

Напомним, 15 мая аппарат "Тяньвэнь-1" доставил на Марс марсоход "Чжужун", который в ближайшее время займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

"Тяньвэнь-1" был запущен в июле прошлого года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля аппарат успешно вышел на орбиту Марса, а теперь успешно сел в южной части равнины Утопия. Главная цель миссии - найти возможные следы существования жизни на Марсе.

Общество Космос В мире Восточная Азия Китай Исследование Марса

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