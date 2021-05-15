Си Цзиньпин поздравил разработчиков "Тяньвэнь-1" с успешной посадкой на Марсе

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил в субботу представителей аэрокосмической отрасли Китая с успешной посадкой зонда "Тяньвэнь-1" на поверхности Марса. По его словам, Китай впервые оставил свой след на Красной планете, что стало новым и важным этапом в развитии национальной аэрокосмической программы, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа.

Он отметил, что ученые страны смело приняли вызов, превзошли себя и вывели КНР в мировые лидеры в исследованиях космоса. Си Цзиньпин также выразил уверенность, что представители аэрокосмической отрасли продолжат работу в области исследования космоса и внесут дальнейший вклад в развитие человечества.

Напомним, 15 мая первый китайский аппарат "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на поверхность Марса в районе марсианской равнины Утопия. Прибывший также на планету марсоход "Чжужун" в ближайшее время займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.