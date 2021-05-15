В Госдуме объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран

Чехия и США были включены в список недружественных государств из-за повторяющихся действий против России и антироссийской позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Елену Панину.

По ее словам, Чехия оказалась в списке после ряда провокаций, которые инициировали в Праге без всяких оснований. К ним можно отнести и взрывы, которые в которых безосновательно обвиняют РФ, и высылку российских дипломатов.

Включение США в список недружественных стран, отметила Панина, абсолютно закономерно на фоне непрекращающейся "санкционной войны" и агрессивной антироссийской риторики.

Напомним, в утвержденный кабмином список недружественных государств пока попали лишь две страны - США и Чехия. Решение о добавлении в список других стран может быть принято после глубокого анализа.