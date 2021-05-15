В НАСА поздравили китайских коллег с успешной посадкой зонда на Марсе

Заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен поздравил команду КНР с успешной посадкой космического аппарата "Тяньвэнь-1" на поверхность Марса. Историческое для Китая событие произошло 15 мая.

"Вместе с мировым научным сообществом я с нетерпением жду важного вклада, который внесет эта миссия в понимание человечеством Красной планеты", - цитирует РИА Новости представителя американского ведомства.

Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода "Чжужун". Он был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В случае успеха миссии аппарат направит полученные на Марсе данные на Землю уже в этом году.

Специалисты надеются изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты. При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе и понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.