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15.05.2021 15:14
Рубрика: В мире

В ОПЗЖ прокомментировали предложение "обменять" Медведчука

Текст: Александр Саможнев

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отвергли соображения секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности обменять подозреваемого в госизмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинцев, заключенных в России.

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"Уже первые слушания по так называемому "делу Медведчука" показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений. Но режим продолжает давить на суд, строить планы расправы над оппозиционерами. Пытается превратить их в политических заложников". - цитирует портал strana.ua заявление партии.

Оппозиция отмечает, что власть "подсела на наркотик противозаконного популизма и политических преследований". Украина скатывается к откровенной диктатуре. Речь идет о внесудебном наказании для собственных граждан, наложении санкций, отъеме имущества, политическом терроре и удержании политических заложников. Это разрушает украинскую государственность.

Партия требует прекратить "политический террор против оппозиции".

"Необходимо обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе в соответствие с Минскими соглашениями. А не строить планы по превращению украинских граждан, оппозиции в заложников курса на продолжение противостояния", - призвали в ОПЗЖ.

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