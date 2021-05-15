В ОПЗЖ прокомментировали предложение "обменять" Медведчука

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отвергли соображения секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности обменять подозреваемого в госизмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинцев, заключенных в России.

"Уже первые слушания по так называемому "делу Медведчука" показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений. Но режим продолжает давить на суд, строить планы расправы над оппозиционерами. Пытается превратить их в политических заложников". - цитирует портал strana.ua заявление партии.

Оппозиция отмечает, что власть "подсела на наркотик противозаконного популизма и политических преследований". Украина скатывается к откровенной диктатуре. Речь идет о внесудебном наказании для собственных граждан, наложении санкций, отъеме имущества, политическом терроре и удержании политических заложников. Это разрушает украинскую государственность.

Партия требует прекратить "политический террор против оппозиции".

"Необходимо обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе в соответствие с Минскими соглашениями. А не строить планы по превращению украинских граждан, оппозиции в заложников курса на продолжение противостояния", - призвали в ОПЗЖ.