Вашингтон оперативно связался с Израилем после удара по высотке в Газе

Власти США оперативно связались с Израилем после того, как армия этой страны разрушила очередное высотное здание в Газе. В этом доме работали офисы различных СМИ и другие компании, включая американское агентство Associated Press.

"Мы напрямую заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей", - написала пресс-секретарь президента США Джен Псаки в Twitter.

Ранее в Армии обороны Израиля объяснили разрушение здания тем, что в нем якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС.

Отметим, что при ударе по высотке убитых не оказалось, поскольку администрация здания получила предупреждение об угрозе и вовремя провело массовую эвакуацию.