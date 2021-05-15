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15.05.2021 08:15
Рубрика: В мире

Во Франции отставные полицейские опубликовали письмо Макрону

Текст: Александр Саможнев
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AFP/CLEMENT MAHOUDEAU Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AFP/CLEMENT MAHOUDEAU
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AFP/CLEMENT MAHOUDEAU

Обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов и граждан страны потребовали в открытом письме к президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Жану Кастексу и сенату 93 отставных сотрудников полиции различных рангов, в том числе генеральный контролер Ален Дешам. Призыв поддержали более 30 тысяч человек.

Фото: AFP/JOEL SAGET
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"Торжественно просим Вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации, с которой сталкивается Франция в сфере безопасности и общественного спокойствия", - цитирует РИА Новости выдержки из письма.

Авторы послания призвали обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов и граждан страны. При этом отмечалось, что агрессивное меньшинство подрывает власть государства, а в отдельных частях страны не действуют законы. Участились нападения на стражей порядка. В этой связи необходимо защитить семьи полицейских и жандармов и перевооружить полицию.

Ранее с тревожным посланием к президенту Макрону обратились французские военнослужащие. Они предупредили руководство страны о якобы надвигающейся "гражданской войне".

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