Во Франции отставные полицейские опубликовали письмо Макрону

Обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов и граждан страны потребовали в открытом письме к президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Жану Кастексу и сенату 93 отставных сотрудников полиции различных рангов, в том числе генеральный контролер Ален Дешам. Призыв поддержали более 30 тысяч человек.

"Торжественно просим Вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации, с которой сталкивается Франция в сфере безопасности и общественного спокойствия", - цитирует РИА Новости выдержки из письма.

Авторы послания призвали обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов и граждан страны. При этом отмечалось, что агрессивное меньшинство подрывает власть государства, а в отдельных частях страны не действуют законы. Участились нападения на стражей порядка. В этой связи необходимо защитить семьи полицейских и жандармов и перевооружить полицию.

Ранее с тревожным посланием к президенту Макрону обратились французские военнослужащие. Они предупредили руководство страны о якобы надвигающейся "гражданской войне".