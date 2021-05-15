Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное

15 мая вступили в силу новые правила использования WhatsApp. Теперь мессенджер будет передавать в компанию Facebook, которой он принадлежит, больше пользовательских данных, чем ранее.

Что это за данные? Как минимум это мобильный номер, сведения об устройстве, IP-адрес и сведения о транзакциях (полный список компания озвучивала ранее). Отмечается, что переписка, звонки, контакты, местоположение никак не попадут в Facebook.

Зачем эта информация Facebook? Вот что пишут об этом на сайте мессенджера: "Вы делитесь своей информацией при использовании наших услуг и общении с их помощью, а мы делимся вашей информацией для того, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг, предоставлять их, улучшать, анализировать, настраивать, поддерживать и продвигать".

Делиться или не делиться своими данными - личный вопрос каждого, однако в случае с WhatsApp те, кто откажется это сделать, будут фактически заблокированы. Они смогут только получать уведомления и принимать входящие звонки. Остальные функции будут недоступны - до тех пор, пока пользователь не примет новые условия использования.

Удалять аккаунт WhatsApp не будет, но после блокировки учетная запись может перейти в разряд неактивных, которые уже могут подлежать удалению спустя 120 дней бездействия.