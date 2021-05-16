10 плюсов и минусов "роскошного" Hyundai Palisade

Кроссовер Hyundai Palisade пришел на нашем рынке на место флагманского SUV корейской марки и соответственно стал позиционироваться как самый шикарный и крупный автомобиль в модельной линейке. "РГ" разобралась, насколько оправдано такое позиционирование, для чего выделила 10 главных достоинств и столько же недостатков машины с милым слуху русского человека названием "Палисад".

Плюсы

1. Формально Hyundai Palisade отнесен к среднеразмерным SUV, однако фактически это "полноразмерник". А можно сказать и проще - этот кроссовер огромен: длина лишь 20 мм не дотягивает до 5 метров (машина на 21 см длиннее, чем Santa Fe), ширина - 1975 мм, высота - 1750 мм, а благодаря колесной базе 2900 мм в салоне удалось разместить три ряда кресел.

Дизайн, как и ожидаешь от флагманского SUV, внушает уважение - массивный щит радиаторной решетки, двухъярусная оптика, мощные колесные арки. Задние стойки спрятаны под тонированными стеклами, в результате машина не выглядит тяжеловесно, а напротив, динамично. Да и название, как ни крути, отлично подходит для нашего рынка, поскольку нагружено абсолютным позитивом и доверительной исконностью.

Фото: Пресс-служба Hyundai

2. На водительском месте Hyundai Palisade чувствуешь себя хозяином положения. Во-первых, посадка здесь высокая, командирская. Вкупе с большой площадью остекления и коробчатыми формами кузова это обстоятельство предопределяет хороший обзор. Эргономика выверена. Вопреки ожиданиям, удобен даже кнопочный селектор автоматической трансмиссии.

Фото: Пресс-служба Hyundai

На втором ряду также сидишь, как в амфитеатре, и, кстати, в топовой версии Cosmos вместо 3-местного центрального дивана предлагаются два раздельных "капитанских" кресла с подлокотниками. Спинки сидений третьего ряда регулируются по углу наклона и складываются по частям, что также замечательно. Левое сиденье снабжено креплениями Isofix, что для третьего ряда в этом сегменте - редкость. Кроме того, в салоне имеется целая россыпь вещевых ниш и подстаканников.

Фото: Пресс-служба Hyundai

3. Трансформация салона на высоте. Сиденья среднего ряда смещаются продольно, и у них регулируется наклон спинки. Вместе с задними креслицами они также складываются в идеально ровный пол. Причем в первом случае это делается вручную, а во втором - нажатием кнопок в багажнике.

Передние кресла помимо обилия электрорегулировок и подогрева радуют системой вентиляцией и функцией памяти. В топ-версии Cosmos раздельные капитанские кресла среднего ряда с откидными подлокотниками также снабжены подогревом и вентиляцией. Но самое важное, что на втором ряду даже высокий человек легко усядется "сам за собой" и еще и сможет вытянуть ноги. Этим простором можно поделиться с обитателями третьего ряда, поскольку второй ряд, повторимся, смещается продольно.

Фото: Пресс-служба Hyundai

4. Отделка салона качественная, хотя и без явных претензий на премиальный лоск. Наиболее презентабельно смотрится автомобиль топовой комплектации Cosmos, где погоду делают псевдодеревянные вставки на передней панели и обшивка кресел кожей Nappa и замшей. Кроме того, в "топе" имеется большая панорамная крыша с люком.

Неплохо смотрятся кнопки с металлическим напылением и мягкий пластик. Мультимедиа-система радует быстрыми откликами и качественной графикой. Тачскрин позволяет разделять экран на три функциональных зоны. Камера заднего вида транслирует сочное детализированное изображения высокого качества и разрешения.

Фото: Пресс-служба Hyundai

5. Электронный инструментарий щедр. Начиная с комплектации Prestige предлагаются 7-дюймовая цифровая приборка и 10,25-дюймовый тачскрин, аудиосистема Harman Kardon c 12 динамиками, система кругового обзора, беспроводная зарядка, вентиляция передних сидений и электропривод пятой двери. Электронный стояночный тормоз имеет режим Auto Hold.

Русифицированная навигация рисует детальные схемы развязок, а при подключении к сети Wi-Fi - пробки в режиме реального времени. При включении поворотника на дисплей борткомпьютера транслируется изображение с соответствующей боковой камеры. В топовой комплектации предлагается еще и проекционный дисплей. Трудно переоценить так же такие фишки, как многочисленные USB-разъемы (их может быть до семи, в том числе в боковинах спинок передних кресел) и 220-вольтовая розетка на втором ряду.

Фото: Пресс-служба Hyundai

6. Багажник на 704 л в пятиместной раскладке и на 311 л в семиместной и восьмиместной порадует любителей путешествий. Максимальное же пространство для багажа с учетом сложенных сидений двух задних рядов достигает 2446 л. Отсек также имеет правильную геометрию, вместительное подполье и удобную рулонную шторку. Полноразмерная запаска на литом диске при этом не крадет у "амбара" полезные литры, поскольку размещена под задним свесом.

7. Оснащение щедрое уже в базе. В автомобиль начальной комплектации входят шесть "эйрбэгов", кожаные кресла, круиз, трехзонный климат, акустика с 8 динамиками, подогревы передних и задних сидений, а также руля, ABS, ESP, система помощи при спуске с горы, система контроля давления в шинах, система контроля слепых зон, шины Bridgestone на 18-дюймовых легкосплавных дисках, светодиодные фары и ДХО, рейлинги на крыше, датчики парковки "по кругу", электропривод и подогрев внешних зеркал, датчики света и дождя, система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой.

Фото: Пресс-служба Hyundai

8. Не менее важно, что этот автомобиль хорошо приспособлен для поездок на дальние расстояния. Машина уверенно стоит на скоростной прямой, а подвеска неплохо отфильтровывает мелкий и средний дорожный брак. Гул от шин и рокот мотора в салоне слышны, но ненавязчивы на скоростях до 130 км/ч. Обилие шумоизоляции и многослойные лобовое и передние боковые стекла делают свое дело.

Наконец, за доплату (в старших комплектациях) Hyundai Palisade будет вооружен пакетом безопасности Smart Sense с адаптивным "круизом", системой удержанием в полосе (а это читай - почти полноценный автопилот), системами автоторможения и мониторинга усталости водителя.

Фото: Пресс-служба Hyundai

9. Бензиновый 3,5-литровый V6 мощностью 249 л.с. - серьезное конкурентное преимущество большого "корейца". Благодаря пиковой тяге 336 Нм немаленький и нелегкий автомобиль (снаряженная масса бензиновой версии составляет 1967 кг) ускоряется до "сотни" всего за 8.1 с, причем кажется, что еще быстрее. Запаса для обгонов на трассе также хватает.

При этом "атмосферник" хорошо ладит с 8-диапазонным "автоматом", который не путается в передачах и бодро переключается "вниз" при кик-дауне. В ряде случаев, к примеру в горной местности, передачи логично переключать вручную ухватистыми подрулевыми лепестками. Альтернатива - дизельная 2.2-литровая "четверка" с отдачей 200 л.с. подкупает экономичностью и сочной тягой на бездорожье.

10. Внедорожный потенциал здесь тоже имеется. Помимо клиренса 203 мм тумблером на центральном тоннеле можно выбрать один из трех внедорожных режимов - "Снег", "Грязь" или "Песок". Полный привод HTRAC с электронноуправляемой многодисковой муфтой, перебрасывающей при необходимости момент на колеса задней оси, в России предлагается для всех версий по умолчанию. Как показал наш опыт, момент на задние колеса передается без задержек. Трансмиссия также справляется с диагональным вывешиванием.

Минусы

Фото: Пресс-служба Hyundai

1. Кузовная геометрия большого кроссовера не располагает к движению по пересеченной местности. Хотя клиренс 203 мм на бумаге впечатляет, проходимость ограничивают внушительные кузовные свесы и запаска, закрепленная под днищем. На тяжелом бездорожье последняя будет "плужить", цепляясь за выступ колеи.

Эргономическим просчетом следует признать также низку точку расположения светодиодных фар. Они находятся на линии "обстрела" летящей с дороги гальки, и в случае их повреждения замена обойдется в круглую сумму. Кроме того, из-за низкого расположения фронтальной оптики она быстро заляпываются грязью, а противотуманок, равно как омывателей фар здесь не предусмотрено даже за доплату.

2. Качество отделки можно назвать презентабельным лишь в машине топовой комплектации. Младшие и средние исполнения демонстрируют большой процент не самого симпатичного отделочного пластика, например, псевдоалюминиевые вставки, которые совсем не похожи на благородный металл. Материалы обивки кресел в начальных версиях также простоваты для машины за 3 с лишним млн рублей.

Фото: Пресс-служба Hyundai

3. Формально третий ряд Palisade считается полноценным, рассчитанным на трех взрослых пассажиров. Однако по факту с комфортом здесь разместятся лишь дети или подростки. Развлекательных систем для третьего ряда не предусмотрено.

Единственное крепление Isofix для "галерки" смонтировано почему-то не у кресла, которое ближе всего к тротуару, а у сиденья, ближайшего к проезжей части. Это создает сложности при усаживании маленького ребенка. Смущает также то, что все воздуховоды для задних седоков выведены потолочную панель. Это означает, что с подачей теплого воздуха в ноги в холодное время года будут проблемы. К минусам следует отнести также и то обстоятельство, что третий ряд кресел нельзя полностью демонтировать, а в списке опций не значится фаркоп.

Фото: Пресс-служба Hyundai

4. Удобство и эргономически выверенное положение кнопок управления трансмиссией имеет и оборотную сторону. При такой схеме практически невозможно использовать быстрые переключения электронной коробки передач для преодоления скользких и рыхлых поверхностей враскачку.

Кроме того, селектор на консоли не имеет механизма перехода в ручной режим, и водителю остается лишь пользоваться подрулевыми лепестками. Но и они дают команду на переключение передач с ощутимым запаздыванием, что вряд ли понравится водителям, задействующим ручной режим "автомата" во время движения в горах или на пересеченной местности.

5. В щедром наборе так называемых "зимних" опций имеется существенный пробел. Подогрев лобового стекла не предлагается даже за доплату, причем речь идет не только об отсутствии подогрева всей площади "лобовухи", но даже и зоны покой дворников. Не радует также отсутствие в списке оснащения предпускового подогревателя, который предлагают многие конкуренты. Это особенно применительно к дизельной версии SUV, которая, как и все машины на тяжелом топливе, имеет сложности с пуском и прогревом мотора в сильные морозы.

6. К сожалению, функционал систем из пакета безопасности Smart Sense ограничен хорошей погодой. В дождь, туман и слякоть адаптивный круиз, система предотвращения столкновений, и контроль рядности деактивируются, поскольку датчики и радары расположены, как и светотехника, низко, а именно - за решеткой радиатора.

Когда в этот сектор летит грязь с дороги, "умная" электроника "слепнет". Посетуем также на то, что объективы камер кругового обзора в непогоду моментально забрызгиваются грязью, а поскольку механизм очистки не предусмотрен, на монитор приборной панели и центральный тачскрин транслируется мутное, фрагментарное изображение.

Фото: Пресс-служба Hyundai

7. Подвеску Palisade не адаптировали к российским условиям эксплуатации. Поэтому поведение машины всецело зависит от качества дорожного покрытия. Если на шоссейном асфальте хорошего качества плавность хода вполне хороша, то на покрытиях с серьезными изъянами вылезают проблемы.

К примеру, машину трясет на дорожных стыках и поперечных волнах асфальта, а если мчать по разбитому проселку, то короткоходному шасси не хватит энергоемкости, и амортизаторы будут регулярно замыкаться на ограничители. В то же время этот большой SUV не очень приспособлен для активного драйва. Заметны и кивки кузова при резком торможении, и крены в крутых виражах.

8. Заявленные параметры расхода для бензиновой версии не соответствуют реальному положению вещей. В нашем случае в смешанном цикле 249-сильный кроссовер потребовал больше 14 л/100 км. Аппетит дизельной версии более умеренный, но и 10 л/100 км, которые по факту рисует борткомпьютер в смешанном цикле езды, - это многовато.

Фото: Пресс-служба Hyundai

9. Штатная полноприводная трансмиссия является подспорьем на бездорожье, однако ее функционал ограничен. В частности, здесь нельзя принудительно заблокировать электромагнитную муфту подключения задних колес.

Ассистирующая электроника, выборочно "прикусывающая" буксующие колеса, частично решает проблему проходимости. Однако, как мы уже упомянули, геометрия кузова не предполагает езды по сложному рельефу, а при диагональном вывешивании не слишком жесткий и немаленький кузов перекашивается. Пятая дверь на вывешенной машине хоть и захлопывается, но входит в проем с трудом.

Фото: Пресс-служба Hyundai

10. Hyundai Palisade борется за место под солнцем с игроками массового сегмента, такими как Toyota Highlander и Volkswagen Teramont. Тем не менее формально - это роскошь.

Самый доступный бензиновый вариант обойдется в 3 499 000 рублей, а базовый дизельный вариант потянет на 3 449 000 рублей. Соответственно, за любой Palisade придется платить налог на роскошь. При этом автомобили попали в нашей стране в разряд дефицита. Нужную комплектацию приходится буквально выискивать и ждать. Неудивительно, что дилеры стремятся навесить на дефицитные автомобили максимум опций, что повышает конечную цену для клиента.