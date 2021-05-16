Новости

Австралийская Qantas организует рейс для наблюдения за суперлунием 12:07
Собянин рассказал о росте населения Москвы за последние 30 лет 12:05
В Москве еще 2414 пациентов вылечились от COVID-19 11:46
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей 11:45
В Сочи отдыхающие устроили стрельбу из-за парковки 11:24
В Токио запустили обратный отсчет за 100 дней до Паралимпиады 10:49
Девять полицейских ранены на акции в поддержку Палестины в Лондоне 10:24
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе 10:17
В Финском заливе нашли четыре затонувших корабля с погибшими при эвакуации 10:10
МИД Китая пообещал поддержку Палестине 09:56
Политики и эксперты убеждают Джонсона отложить послабление изоляции 09:22
Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана 09:21
Овечкин вышел на третье место по очкам в плей-офф среди левых нападающих 09:02
Полузащитник "Локомотива" Мухин договорился о переходе в ЦСКА 09:00
Оливейра нокаутировал Чендлера и завоевал титул Нурмагомедова 08:22
Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон" 08:07
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке 07:27
Вторую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Индию 06:45
В Екатеринбурге пожарные локализовали огонь на площадке пиломатериалов 06:11
Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников 05:36
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в американской Миннесоте 05:19
SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками 03:38
Жара в Центральной России сменится похолоданием на 10 градусов 02:16
Ракетный удар Израиля в Газе разрушил еще одну жилую высотку 01:38
Непогода обесточила дома жителей Нижегородской и Костромской областей 01:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
16.05.2021 12:07
Рубрика: В мире

Австралийская Qantas организует рейс для наблюдения за суперлунием

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/ Mike Blake Фото: REUTERS/ Mike Blake
Фото: REUTERS/ Mike Blake

Во время пандемии коронавируса многие авиакомпании оказались в тяжелом положении из-за закрытых границ и введенных различными странами ограничениями. Некоторые перевозчики нашли оригинальный выход из сложившейся ситуации и начали совершать рейсы с возвращением в аэропорт отправления. Пассажирам же предлагалось с высоты птичьего полета полюбоваться пейзажами. "Полеты в никуда" оказались настолько востребованными, что австралийская Qantas решила не отказываться от них после некоторого ослабления ограничений. И теперь авиакомпания организует рейс для наблюдения за суперлунием и лунным затмением. Оба природных явления можно будет наблюдать 26 мая.

Фото: ESO/Digitized Sky Survey 2
Астрономы обнаружили одну из первых звезд Вселенной

Как сообщили в авиакомпании, все билеты на этот рейс были раскуплены в рекордно короткие сроки - всего за 2,5 минуты. И это при том, что билеты стоили 499 австралийских долларов за место в эконом-классе и 1499 долларов в бизнес-классе. "Мы поражены популярностью этих специальных рейсов", - отметила директор по обслуживанию клиентов Qantas Стефани Талли.

Полет, который будет проходить на высоте 13 тысяч метров, займет всего 3 часа. Однако пассажиры смогут за это время увидеть сразу два редких природных явления. Суперлуние, когда спутник Земли находится в самой близкой точке к планете, происходит от двух до четырех раз в год. А вот полное лунное затмение будет единственным в 2021 году, и наблюдать его можно будет всего 14 минут в нескольких местах: Австралии, Новой Зеландии, некоторых островах Тихого океана и на западном побережье Америки.

Наряду со зрелищем, которое откроется в иллюминаторах, Qantas обещает "космические коктейли и лунные кексы", которые привлекут любого, кто увлечен астрономией.

В мире Океания Австралия Общество Космос

Главное сегодня

ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе
Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию на дело Медведчука в Европе
За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах
В Токио запустили обратный отсчет за 100 дней до Паралимпиады
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия