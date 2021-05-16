Австралийская Qantas организует рейс для наблюдения за суперлунием

Во время пандемии коронавируса многие авиакомпании оказались в тяжелом положении из-за закрытых границ и введенных различными странами ограничениями. Некоторые перевозчики нашли оригинальный выход из сложившейся ситуации и начали совершать рейсы с возвращением в аэропорт отправления. Пассажирам же предлагалось с высоты птичьего полета полюбоваться пейзажами. "Полеты в никуда" оказались настолько востребованными, что австралийская Qantas решила не отказываться от них после некоторого ослабления ограничений. И теперь авиакомпания организует рейс для наблюдения за суперлунием и лунным затмением. Оба природных явления можно будет наблюдать 26 мая.

Как сообщили в авиакомпании, все билеты на этот рейс были раскуплены в рекордно короткие сроки - всего за 2,5 минуты. И это при том, что билеты стоили 499 австралийских долларов за место в эконом-классе и 1499 долларов в бизнес-классе. "Мы поражены популярностью этих специальных рейсов", - отметила директор по обслуживанию клиентов Qantas Стефани Талли.

Полет, который будет проходить на высоте 13 тысяч метров, займет всего 3 часа. Однако пассажиры смогут за это время увидеть сразу два редких природных явления. Суперлуние, когда спутник Земли находится в самой близкой точке к планете, происходит от двух до четырех раз в год. А вот полное лунное затмение будет единственным в 2021 году, и наблюдать его можно будет всего 14 минут в нескольких местах: Австралии, Новой Зеландии, некоторых островах Тихого океана и на западном побережье Америки.

Наряду со зрелищем, которое откроется в иллюминаторах, Qantas обещает "космические коктейли и лунные кексы", которые привлекут любого, кто увлечен астрономией.