Девять полицейских ранены на акции в поддержку Палестины в Лондоне

Девять офицеров Лондонской полиции пострадали, обеспечивая порядок на акции в поддержку Палестины в британской столице. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 15 мая на западе Лондона, возле посольства Израиля, подтвердили в Скотленд-Ярде. В толпе возникли "небольшие очаги беспорядков", в ходе которых в правоохранителей полетели файеры. "Мы увидели, как полиция подверглась обстрелу из ракет, и несколько человек были ранены. Это абсолютно неприемлемо, и я желаю этим офицерам скорейшего выздоровления", - заявил ответственный за полицейскую операцию Джо Эдвардс.

В результате стражи порядка арестовали 13 человек. Девять из них обвиняются в организации насильственных беспорядков, остальные задержаны по новому закону о "правилах охраны здоровья". Все они остаются под стражей.