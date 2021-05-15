Акции солидарности с палестинцами в Европе закончились стычками с полицией

В субботу в ряде городов мира прошли акции солидарности с палестинцами. Не все из них приняли мирный характер и закончились столкновениями с сотрудниками правопорядка.

В Париже и Афинах полиция применила водометы и газ

Полиция в Париже в субботу применила слезоточивый газ и нацелила водометы на протестующих, нарушивших запрет на марши. Активисты выступили против израильских атак на Газу, а полиция пыталась разогнать демонстрантов, собравшихся группами по несколько сотен человек.

Тысячи людей также приняли участие в санкционированных акциях протеста в других городах Франции, включая Лион и Марсель, которые прошли мирно. Эти марши отозвались эхом по всему миру, от Сиднея до Мадрида, в дни конфликта между Израилем и боевиками в Газе, отмечает Reuters.

В Париже митинг был запрещен полицией по запросу министра внутренних дел Джеральда Дарманина, при этом власти ссылались на опасения, что протест может перерасти в насилие. Некоторые протестующие все равно вышли в центр французской столицы, размахивая палестинскими флагами и пытаясь присоединиться к разрозненным группам демонстрантов.

В субботу греческая полиция также применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать пропалестинских демонстрантов, протестующих в Афинах против израильских атак на Газу. Сотни людей, с криками "Свободу Палестине" и размахивая палестинскими флагами, прошли маршем к посольству Израиля, которое было оцеплено полицейскими автобусами.

Арабский мир ждет заседания Совбеза ООН

Между тем, в субботу глава Лиги арабских государств заявил, что послы арабских государств в ООН пытаются заручиться международной поддержкой палестинцев в условиях израильских атак на Газу. Ахмед Абул Гейт призвал Совет Безопасности ООН "выполнить свои обязанности" по привлечению Израиля к ответственности на заседании, запланированном на воскресенье для обсуждения насилия.

Со своей стороны, представитель египетской разведки сообщил Associated Press на условиях анонимности, что усилия по достижению прекращения огня между Израилем и группами боевиков из Газы продолжаются и получили толчок с прибытием посланника президента США в Тель-Авив. По его словам, Египет и другие посредники надеются, что Вашингтон окажет давление на Израиль, чтобы он прекратил боевые действия. Источник выразил мнение, что Соединенные Штаты должны "приказать Израилю прекратить такие катастрофические действия", и добавил, что "ситуация на оккупированных палестинских территориях начала выходить из-под контроля". имея в виду протесты на Западном берегу, в Иерусалиме и других районах. Вместе с тем, посредники не ожидают прекращения огня до воскресного заседания Совета Безопасности ООН.

АР напугано израильским налетом

Напомним, что в субботу в результате авиаудара Израиля было разрушено высотное здание в городе Газа, в котором размещались офисы Associated Press и других средств массовой информации. Три тяжелые ракеты поразили и разрушили 12-этажное здание примерно через час после того, как израильские военные позвонили его владельцу и предупредили о "неизбежности удара". Сотрудники АП и другие жильцы благополучно эвакуировались из здания, в котором также находились жилые квартиры.

Президент и генеральный директор AP Гэри Прюитт сделал следующее заявление: "Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные могут нанести удар и разрушить здание, в котором находится бюро AP и другие новостные организации в Газе. Они давно знали местонахождение нашего бюро и знали, что там есть журналисты. Мы получили предупреждение о бомбардировке здания".

По словам Прюитта, агентство пытается получить информацию у правительства Израиля и сотрудничает с государственным департаментом США, чтобы узнать детали налета. "Это невероятно тревожное событие. Мы чудом избежали ужасной гибели людей. Десяток журналистов AP и внештатных сотрудников находились внутри здания, и, к счастью, мы смогли вовремя их эвакуировать. Мир будет меньше знать о том, что происходит в Газе, из-за того, что произошло сегодня", - заключил глава агентства.

СМИ и политики осудили бомбардировку офисов журналистов

Палестинская миссия при ООН попросила президента США Джо Байдена призвать власти Израиля объяснить недавние израильские атаки в Газе, в том числе бомбардировку офисов ряда мировых СМИ. Международная ассоциация журналистов и руководителей СМИ "решительно" осудила израильский авиаудар по зданию города Газа, в котором были расположены офисы Associated Press и телекомпании "Аль-Джазира".

Барбара Трионфи, исполнительный директор Международного института прессы, заявила после субботнего авиаудара, что "нападения на новостные организации совершенно недопустимы даже во время вооруженного конфликта". Она добавила, что "это представляет собой грубое нарушение прав человека и согласованных норм международного права". Вице-президент и главный редактор AP Джон Данишевски, который возглавляет Североамериканский комитет по независимости прессы и является специальным посланником по безопасности журналистов, сказал, что "нет никаких сомнений в том, что израильские силы знали, что офисы СМИ будут разрушены". Израильские военные в ответ заявили, что в здании действовала группа боевиков ХАМАС, но не представили этому доказательств.