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16.05.2021 21:16
Рубрика: В мире

Два человека погибли при обрушении в синагоге близ Иерусалима

Текст: Екатерина Забродина

Из Иерусалима приходят подробности трагедии, которая произошла в его пригороде Гиват-Зеев в местной хасидской синагоге во время иудейского праздника Шавуот (в честь дарования еврейскому народу Торы).

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В результате внезапного обрушения трибуны, причины которого до сих пор не ясны, есть не только раненые, но и погибшие. Как сообщает The Jerusalem Post, в списке жертв уже, по меньшей мере, двое прихожан.

При этом пострадали 54 человека, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, у четверых - травмы средней степени тяжести. На кадрах, попавших в интернет, видно, как десятки молящихся падают вниз, когда трибуна начинается рушится. Пока не ясно, была ли ее конструкция рассчитана на такой наплыв людей. Судя по всему, внутри наблюдалось настоящее столпотворение. Следствию еще предстоит выяснить, соблюдались ли во время мероприятия меры безопасности, причем не только эпидемиологические. Между тем на месте аварии работают врачи, спасатели и военные Центрального командования Армии обороны Израиля, которых вызвали для подкрепления.

В мире Ближний Восток Израиль

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