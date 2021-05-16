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Рубрика: Происшествия

Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Телефонные мошенники нередко выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, подсказал бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По его словам, вероятность того, что законопослушному гражданину позвонят из полиции для уточнения личных данных, крайне мала. "В случае, когда звонящий представляется участковым или следователем, попросите такого "правоохранителя" назвать фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого, как правило, разговор и заканчивается, - отметил эксперт в эфире радио Sputnik. - Стоит также попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке".

В случае, если бумага придет, то можно будет подойти по указанному в ней адресу. А если прислать повестку отказываются, ссылаясь на срочность расследования, экс-полицейский советует узнать адрес учреждения, чтобы прийти туда лично. У действующего сотрудника будет рабочее место, куда он может пригласить вас для беседы, заключил Игнатов.

Ранее сообщалось, что в Москве за первые три месяца этого года было совершено 14 681 преступление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 38 процентов больше, чем за аналогичный период 2020. Подавляющее большинство таких преступлений - хищение денег со счетов граждан. В последнее время злоумышленники видоизменили способы обмана. Если раньше мошенники чаще охотились за данными банковских карт, то теперь они переключились на счета и депозиты доверчивых граждан.

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