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16.05.2021 09:21
Рубрика: В мире

Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана

Текст: Екатерина Забродина
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Решение новой администрации США вывести оставшийся американский военный контингент из Афганистана к сентябрю 2021 года ставит под удар политическое урегулирование в этой стране. Такое мнение высказал глава МИД Китая Ван И в беседе со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

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По мнению шефа китайской дипломатии, поспешный вывод США войск уже стал серьезным ударом по процессу внутриафганского перемирия и негативно отразился на общей ситуации в регионе, поэтому мировое сообщество не должно оставить ситуацию без внимания. "Китайская сторона ожидает, что ООН сыграет должную роль, а ШОС необходимо внимательнее следить за этим вопросом. Соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие", - говорится в заявлении МИД КНР, которое приводит РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники в Белом доме, что некоторые представители американской администрации (и в Пентагоне, и в госдепе) "выражали опасения по поводу того, как полный вывод войск скажется на контртеррористической миссии США", а также волновались за безопасность американских дипломатов. По информации журналистов, президент США Джо Байден "заслушал все точки зрения", в том числе предупреждения об угрозе усиления радикального движения" Талибан" (запрещено в РФ). Однако на советы задержаться в Афганистане демократ реагировал "с раздражением" и не стал отказываться от предвыборного обещания завершить уход США из "горячей точки".

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