США приглядываются к Узбекистану и Таджикистану для размещения своих баз

Объявленный в прошлом месяце президентом США Джозефом Байденом вывод американских войск из Афганистана, который должен завершиться до 11 сентября, заставляет Вашингтон подыскивать новое место для обустройства своих военных баз в Центральной Азии. Согласно утечкам в СМИ, в Пентагоне хотят иметь возможность оперативно перебросить в Кабул войска в случае необходимости и в этой связи всерьез присматриваются к Узбекистану и Таджикистану, которые идеально подходят для размещения таких "аэродромов подскока".

США на словах обещают возвращать своих солдат домой, а на деле рассылают их в новые точки. Эти десантники на прошлой неделе высадились для учений в Эстонии. А из Афганистана войска США переместят в Центральную Азию. Фото: SPC. EMELY OPIO / DVIDS

Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Байдена, создание новых американских военных объектов в Центральной Азии необходимо для "быстрого доступа" в Афганистан на случай резкой эскалации обстановки в этой стране. Например, возникновения угрозы американскому посольству в Кабуле со стороны экстремистов. Конкретные параметры возможного военного присутствия США в регионе не раскрываются, но, предположительно, речь идет о планах развернуть группы спецназа и боевые беспилотники в непосредственной близости от афганской северной границы. Усиление дипломатической активности Вашингтона на этом направлении, включая "прощупывание почвы" на предмет возможного возвращения американских военных в регион, очевидно. Так, 23 апреля госсекретарь Энтони Блинкен провел "виртуальную встречу" с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, в ходе которой обсуждался "мирный процесс в Афганистане".

В продолжение этой дискуссии спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад с начала текущего месяца колесит по Афганистану и соседним странам. По данным издания The Diplomat, 2 мая в Ташкенте Халилзад встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, 3 мая навестил Кабул, а 4 мая оказался в Душанбе, где провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Впрочем, каких-либо официальных предложений со стороны США пока не сформулировано, пишут американские СМИ. На данный момент нет и свидетельств заинтересованности центральноазиатских стран в такого рода сотрудничестве с Вашингтоном. Напротив, тот факт, что 9 мая Рахмон был в Москве и предметно обсуждал с российским руководством афганскую проблематику, а в министерстве обороны Узбекистана быстро и категорически опровергли возможность появления иностранных военных на своей территории, весьма показателен.

Действительно, опыт ряда стран региона по размещению у себя военных объектов США в начале 2000-х годов существует, но назвать его положительным едва ли возможно. В 2001 году после терактов в США 9/11 Вашингтону удалось убедить Узбекистан предоставить свою территорию для разведывательно-боевых операций США в Афганистане. Тогда в 90 километрах от афганской границы американцам выделили бывший советский аэродром Карши-Ханабад. Как ранее рассказал "РГ" профессор Колумбийского университета Александр Кули (автор книги "Великие игры, местные правила: новое соперничество великих держав в Центральной Азии"), к 2002 году эта база приняла около 1300 военных США и несколько сотен контрактников, став важным элементом американской военной кампании против "Аль-Каиды" (организация запрещена в России - прим. "РГ"). Взамен только в 2002 году Ташкент получил не менее 300 миллионов долларов, а также вооружение и продвинутое техническое оборудование для своих войск и спецслужб.

Другой американский военный объект в 2001 году был открыт в Киргизии на аэродроме Манас и также активно использовался США и НАТО для транзита военных грузов в Афганистан. Ежегодно Киргизии выплачивалось 63 миллиона долларов за использование этой базы. Кроме того, значительные средства центральноазиатские страны заработали и на снабжении войск международной коалиции в Афганистане через так называемую северную распределительную сеть (она проходила в том числе по территории Прибалтики и России).

Однако, несмотря на щедрые денежные вливания, к 2005 году отношения Вашингтона с тогдашним узбекским руководством напрочь испортились, и военные США были вынуждены покинуть Узбекистан. А в 2014 году был свернут и центр транзитных перевозок в Манасе.

Каким образом США в нынешних условиях могут попытаться вновь "войти в ту же реку", пока не очень понятно. Как и то, что - помимо финансовой и военно-технической поддержки - может предложить Вашингтон своим партнерам. К тому же в Узбекистане на уровне конституции закреплен запрет на размещение иностранных военных объектов на национальной территории. А в Таджикистане расположена и в последнее время серьезно укреплена 201-я база Вооруженных сил РФ.

Видимо, осознавая объективные сложности, связанные с новой попыткой закрепиться в подбрюшье России и в непосредственной близости от Китая, американские военные прорабатывают запасные варианты по размещению своих войск поблизости от Афганистана. Ими, по данным The Wall Street Journal, в перспективе могут стать арабские страны Персидского залива, ряд которых в настоящее время уже разместили у себя американские базы.