Израиль нанес серию ударов по объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла в воскресенье серию ударов по объектам ХАМАС. Об этом проинформировали в пресс-службе вооруженных сил.

Отмечается, что истребители атаковали цели на севере сектора Газа, в частности был нанесен удар по дому командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС.

В то же время из сектора Газа возобновился ракетный обстрел крупного города Ашкелон на юге Израиля.

Как ранее подсчитали израильские военные, с начала обострения конфликта 10 мая по израильским городам было выпущено 2,9 тысячи ракет, 1150 из них были перехвачены оборонительными системами.

По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Палестинская сторона сообщает о более чем 180 убитых, свыше тысячи человек пострадали. Только за минувшую ночь, по данным минздрава сектора Газа, погибли не менее 26 человек.