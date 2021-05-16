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16.05.2021 09:56
Рубрика: В мире

МИД Китая пообещал поддержку Палестине

Текст: Марина Алешина

Официальный Пекин высказался в поддержку Палестины. Соответствующее заявление сделал глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

Фото: AP Photo / Khalil Hamra
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"Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем справедливого политического диалога", - приводит ТАСС слова шефа китайской дипломатии.

Кроме того, Ван И подтвердил приверженность КНР ближневосточному урегулированию по формуле "два государства для двух народов" и выразил надежду на то, что Совбез ООН сыграет конструктивную роль для деэскалации палестино-израильского обострения.

Напомним, что с 10 мая палестинские группировки в сектора Газа во главе с "Хамас" и Армия обороны Израиля продолжают взаимные ракетные обстрелы, им предшествовали беспорядки в Восточном Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, палестинцы заявляют о 150 жертвах, среди которых 40 детей.

Между тем

Израильская армия нанесла за 24 часа удары по 90 военным объектам палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракет в сторону еврейского государства. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

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