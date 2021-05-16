Ракетный удар Израиля в Газе разрушил еще одну жилую высотку

Целью ракетного удара Израиля стало очередное высотное здание в секторе Газа. Разрушена башня "Аль-Андалус" на западе города, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Высотный жилой дом стоял напротив ранее разрушенной 14-этажной "Бурж-Ханади". За несколько часов до этого ракета была выпущена по высотке "Аль-Муштаха" - точечный удар снес два верхних этажа, пишет ТАСС.

Ранее израильские ракеты поразили 11-этажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, в частности телеканала Al Arabiya и агентства Associated Press. Руководство этих СМИ выступило с резким осуждением таких действий Израиля.

С момента начала боевых действий от воздушных налетов и артиллерийских обстрелов сектора Газа израильскими военными погибли 137 человек, включая 36 детей и 21 женщину, еще более 900 человек получили ранения, свидетельствуют данные ООН. Ранее сообщалось, что посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил о необходимости срочно провести заседание "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне министров иностранных дел.