МИД РФ призвал перезапустить мирный процесс между Израилем и Палестиной

Россия осуждает использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей Израиля и Палестины. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном палестино-израильскому обострению. Дипломат выступает на нем по видеосвязи.

"Необходимо немедленное прекращение вооруженной конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей", - цитирует Сергея Вершинина ТАСС. В Москве считают задачей номер один - немедленно остановить кровопролитие. "Призываем стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права, не допускать ущерба гражданскому населению, а также инфраструктуре, которая используется журналистами и СМИ", - обратился замминистра к делегациям Израиля и Палестины, которые на этот раз участвуют в заседании. Отдельно он призвал защитить врачей, которые работают под обстрелами.

На Смоленской площади считают неправомерными любые попытки посягать на статус Восточного Иерусалима. "Необходимо неукоснительно уважать статус-кво святых мест, обеспечить права и свободы верующих на отправление религиозного культа в Восточном Иерусалиме - колыбели трех монотеистических религий и учитывать высокую чувствительность данной проблемы", - заявил представитель РФ.

По его словам, нужно как можно скорее создать условия для "перезапуска мирного палестино-израильского диалога" на основе решений Совбеза и Генассамблеи ООН и по формуле мирного сосуществования двух государств. Сергей Вершинин также призвал реанимировать заседание ближневосточного "квартета" международных посредников (ООН, ЕС, Россия и США) с расширенным кругом участников. Москва также готова выступить площадкой для возможной встречи премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и главы Палестины Махмуда Аббаса.