Москвичи начали ездить на каршеринге по всей России

Впервые за историю каршеринга в России москвичам разрешили ездить по всей стране. Такое расширение границ для постоянных пользователей установили на Anytime Prime. Как стало известно "РГ", уже зафиксировано первое шеринговое автопутешествие Москва - Хабаровск.

Ранее многие крупные операторы, такие как "Яндекс. Драйв", "Делимобиль" и другие, расширили зоны аренды для Московского региона за счет городов Золотого кольца, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодарского края. Уже сейчас есть возможность взять шеринговую машину и отправиться на ней из столицы по многим курортам Черного моря, хоть до границы с Абхазией. Однако есть важное условие: машину обязательно нужно вернуть в "домашний" регион. В каршеринговых компаниях объясняют это просто: если не вводить подобных ограничений, то количество машин в мегаполисах резко уменьшится. А это противоречит одной из основных функций каршеринга - транспортной разгрузке крупных городов.

Даже при этом условии ездить до Сочи можно было лишь по определенным выделенным маршрутам. Арендатор видит их на карте в приложении, и ему запрещено с них сворачивать. Теперь Anytime Prime снял такие ограничения, правда, только для постоянных клиентов.

Anytime Prime - премиальный каршеринг, где самой бюджетной машиной можно назвать Toyota Camry. Основу автопарка составляют топовые модели Audi, BMW, Mercedes, есть даже эксклюзивный кабриолет Ferrari. В поминутную аренду такие машины взять не получится, минимум на сутки. Но чтобы оставить заявку на поездки по всей России, нужно накопить 10 суток аренды. После этого техническая команда сервиса рассмотрит обращение, и если с вами нет никаких проблем по оплате и дисциплине, географию аренды спокойно расширят.

В частности, пакетную подписку на Audi Q3 40 TFSI можно оформить за 81 тысячу рублей в месяц. В эту сумму входит неограниченный пробег и бесплатная мойка. А вот за бензин и парковку в платных зонах придется платить уже арендатору. К тому же нужно максимально бережно относиться к машине за пределами больших городов. Техподдержка работает на территории Москвы, Санкт-Петербурга и в радиусе 200 км от МКАД.

Месячная аренда авто самого доступного в премиуме Comfort-сегмента (Totota Camry, Mitsubishi Outlander, VW Tiguan) обойдется в 75 тысяч рублей. Путь до курортов Краснодарского края плюс 800 километров на поездки внутри южного региона - это 4000 километров. При среднем расходе 8 л/100 км на бензин придется заложить еще порядка 15 000 рублей. С учетом того, что в автопутешествие обычно ездят компаниями, в пересчете на одну персону затраты оказываются не самыми критичными. К тому же есть опция смены водителя, который также должен быть зарегистрирован в приложении. Впрочем, об этом нужно позаботиться заранее: необходимо согласование с каршеринговым сервисом.

Один регион России пока недоступен для поездок на шеринге: в Калининград через границу из-за санитарных ограничений сейчас не пускают

А вот путешествие в Хабаровск на машине - вариант для экстремалов с кучей свободного времени. Расстояние между двумя городами - более 8 тысяч километров! Зато маршрут пройдет через Кострому, Киров, Пермь, Екатеринбург. В "чистой" дороге придется провести десять дней туда и обратно. К тому же на дороге есть ряд проблемных участков с неровностями. В частности, между Читой и Биробиджаном. Придется обязательно заложить в смету путешествия дополнительные расходы на возможный ремонт и шиномонтаж. Траты на бензин составят более 60 тысяч рублей. Дорого, но при желании и тщательной подготовке вполне реально. Отметим, что один регион России пока недоступен для поездок на шеринге: в Калининград через границу из-за санитарных ограничений пока не пускают.