На "Евровидении" началась торжественная церемония открытия

Церемония открытия конкурса "Евровидение-2021" началась вечером 16 мая в круизном терминале Роттердама.

Конкурсанты и члены делегаций торжественно прошли по бирюзовой ковровой дорожке. Оттуда их доставили к месту проведения церемонии на корабле. А мэр Роттердама приготовил приветственную речь. В честь открытия был запланирован и праздничный салют.

Вести церемонию назначили Коос ван Платерингена и Фенну Рамос.

При этом, как было сообщено заранее, в делегациях Исландии и Польши обнаружили коронавирус. Обе отправлены на самоизоляцию, которая, как правило, продолжается две недели.

Церемонию открытия также должны были пропустить делегации Мальты и Румынии. Коронавирус у них пока не найден, но они живут в одном отеле с Польшей и Исландией, а, значит, посещали тот же ресторан, пользовались теми же лифтами и т.д.

Медики продолжат тестировать в последующие дни и другие делегации.

Напомним

Первый полуфинал "Евровидения"-2021 состоится во вторник, 18 мая. В этот вечер под 3-м номером на сцену выйдет и Манижа.