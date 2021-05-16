Новости

На "Евровидении" началась торжественная церемония открытия 22:41
Сотни тел найдены захороненными на берегах реки в Индии 22:39
Власти Тайваня ввели самые жесткие ограничения за время пандемии 22:36
"Барселона" лишилась шансов выиграть чемпионат Испании 22:33
Эксперты объяснили случаи заражения коронавирусом после вакцинации 22:28
В Дрездене произошли столкновения футбольных болельщиков и полиции 22:16
В ДНР обвинили украинских военных в обстреле района у линии отвода сил 21:55
Бондарь выиграл "золото" чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки 21:48
Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии 21:46
Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме, обыграв Джоковича 21:32
Два человека погибли при обрушении в синагоге близ Иерусалима 21:16
Земан: Взрывы на складах могли быть связаны с сокрытием недостачи 20:58
Видео: гол вратаря принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" 20:50
МИД РФ призвал перезапустить мирный процесс между Израилем и Палестиной 20:27
При обрушении трибуны в израильской синагоге пострадали 60 человек 20:06
В РПЛ объяснили почему не перенесли остальные матчи 30-го тура 20:04
В Астраханской области столкнулись два судна 19:58
Роспотребнадзор начал расследование из-за толпы фанатов "Майора Грома" 19:47
Цены на индийский чай могут вырасти из-за засухи и коронавируса 19:23
Известный певец Джордже Марьянович скончался в 89 лет от коронавируса 19:07
Сборная КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 18:54
В Петербурге задержали студента, сбивавшего прохожих на электросамокате 18:39
За преступления в банде Басаева арестован житель Ставропольского края 18:28
В Иерусалиме уничтожили террориста при наезде на полицейских 18:12
"Ротор" вылетел из РПЛ после победы "Уфы" над "Арсеналом" 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
16.05.2021 22:41
Рубрика: Культура

На "Евровидении" началась торжественная церемония открытия

Текст: Александр Алексеев

Церемония открытия конкурса "Евровидение-2021" началась вечером 16 мая в круизном терминале Роттердама.

Фото: iStock
Собственная версия "Евровидения" появится в США

Конкурсанты и члены делегаций торжественно прошли по бирюзовой ковровой дорожке. Оттуда их доставили к месту проведения церемонии на корабле. А мэр Роттердама приготовил приветственную речь. В честь открытия был запланирован и праздничный салют.

Вести церемонию назначили Коос ван Платерингена и Фенну Рамос.

При этом, как было сообщено заранее, в делегациях Исландии и Польши обнаружили коронавирус. Обе отправлены на самоизоляцию, которая, как правило, продолжается две недели.

Церемонию открытия также должны были пропустить делегации Мальты и Румынии. Коронавирус у них пока не найден, но они живут в одном отеле с Польшей и Исландией, а, значит, посещали тот же ресторан, пользовались теми же лифтами и т.д.

Медики продолжат тестировать в последующие дни и другие делегации.

Напомним

Первый полуфинал "Евровидения"-2021 состоится во вторник, 18 мая. В этот вечер под 3-м номером на сцену выйдет и Манижа.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021"

Главное сегодня

В Кремле прокомментировал просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе
За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах
В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся жаре
Пять театральных премьер праздничного мая
Ильдар Абдразаков: Опера не знает границ и объединяет людей