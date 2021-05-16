На "Евровидении" началась торжественная церемония открытия

Церемония открытия конкурса "Евровидение-2021" началась вечером 16 мая в круизном терминале Роттердама.
Конкурсанты и члены делегаций торжественно прошли по бирюзовой ковровой дорожке. Оттуда их доставили к месту проведения церемонии на корабле. А мэр Роттердама приготовил приветственную речь. В честь открытия был запланирован и праздничный салют.
Вести церемонию назначили Коос ван Платерингена и Фенну Рамос.
При этом, как было сообщено заранее, в делегациях Исландии и Польши обнаружили коронавирус. Обе отправлены на самоизоляцию, которая, как правило, продолжается две недели.
Церемонию открытия также должны были пропустить делегации Мальты и Румынии. Коронавирус у них пока не найден, но они живут в одном отеле с Польшей и Исландией, а, значит, посещали тот же ресторан, пользовались теми же лифтами и т.д.
Медики продолжат тестировать в последующие дни и другие делегации.
Напомним
Первый полуфинал "Евровидения"-2021 состоится во вторник, 18 мая. В этот вечер под 3-м номером на сцену выйдет и Манижа.