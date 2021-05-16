Новый Volkswagen Golf: стоит ли он своих денег

До российских дилеров добрался популярный в Европе хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения. Цены на новинку оказались даже выше, чем у некоторых конкурентов из премиум-сегмента.

Не быть как все

Хэтчбек Volkswagen Golf уже более 10 лет является абсолютным бестселлером в Европе, однако у нас родоначальник гольф-класса давно стал нишевой моделью. В 2016 году компания Volkswagen даже прекращала поставки "Гольфа" в нашу страну, но спустя почти два года всё же вернула его на российский рынок.

Вновь модель исчезла из продажи в конце 2019-го, когда у дилеров закончились автомобили Volkswagen Golf седьмого поколения. При этом в немецкой компании сразу заверили, что привезут к нам новый Golf, представленный в Европе с осени 2019 года. И несмотря на сохраняющиеся проблемы с дефицитом автомобилей на многих мировых рынках, "восьмой" Golf всё-таки добрался до России, хотя хэтчбеки С-класса особым спросом у нас сейчас не пользуются.

По словам руководителя проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антона Серкова, выход любой модели на рынок - процесс долгий и многоступенчатый. В случае с новым Golf этот процесс начался еще до того, как можно было спрогнозировать и пандемию, и дефицит на авторынке. Такие риски характерны для инертного авторитейла и, конечно же, продажам они не помогут.

"Любопытно, что Golf - давний европейский бестселлер - сегодня в России является сугубо нишевой моделью, и его вывод на наш рынок не иначе как имиджевым шагом назвать нельзя. Будем откровенны: даже на сжимающемся в последние годы автомобильном рынке выход Golf будет почти незаметен: ни с точки зрения количества проданных машин, ни в плане конкурентной борьбы. Для приверженцев марки основным конкурентом новинки является Tiguan, предлагающий за те же деньги набирающий безумную популярность форм-фактор кроссовера. Новый Volkswagen Golf приобретут те, кто пять лет назад купил бы Scirocco и Beetle, чтобы не быть как все. В сегодняшних реалиях Golf - настоящий эксклюзив", - рассуждает Антон Серков.

Выбор невелик

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Новый Volkswagen Golf, который поставляется на российский рынок напрямую из Германии, доступен у нас только в кузове "хэтчбек", а выбор модификаций крайне ограничен. Так, новинка предлагается в комплектации Exclusive и версии GTI по цене от 2 млн 558 тыс. рублей и 3 млн 090 тыс. рублей соответственно. При этом обе комплектации не фиксированные, поэтому их можно дополнить рядом пакетов и отдельных опций, включая проекционный дисплей и панорамный люк.

В стандартной модификации Exclusive новый Golf доступен с 150-сильным мотором в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Belmont и матричными светодиодными фарами головного света IQ.Light. Что касается интерьера, для данной версии доступно многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом, а также водительское сидение ErgoActive, с электроприводом и функциями памяти и массажа.

В качестве функционального оборудования для Golf Exclusive предлагается ассистент парковки, противоугонная система, камера заднего вида, система контроля слепых зон, цифровая приборная панель, интерфейс App-Connect, система бесключевого доступа, беспроводная зарядка для телефона и трехзонная система климат-контроля.

Версия Golf GTI с двигателем мощностью 245 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой DSG дополняется спортивными элементами экстерьера и интерьера, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Richmond, черной обивкой потолка и спортивными сиденьями спереди. Для Golf GTI опционально можно заказать обивку салона кожей Vienna с электроприводом водительского сиденья с функцией памяти и функцией активной вентиляции передних сидений, систему Park Assist и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски Richmond.

"Ограниченный набор модификаций Volkswagen Golf по сравнению с европейским рынком объясняется довольно-таки просто: этот автомобиль очень дорого везти в Россию, с учетом ограниченного спроса при отсутствии конкуренции. Предположительно, в Volkswagen решили сделать пробный заход данной модели на наш рынок, к нам завозят сейчас две самых популярных версии, основываясь в принципе на опыте продаж Volkswagen Golf в России. Эта модель всегда продавалась на нашем рынке в хороших объемах именно в спортивной модификации. Гражданскую версию клиенты приобретали преимущественно в максимальной комплектации, поскольку она предлагает привлекательное соотношение цены и опций", - рассказал директор по продажам "Авилон Volkswagen" Максим Васильев.

Некоторые любят погорячее

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Сборка нового Volkswagen Golf не локализована в России, поэтому привозить базовые версии в расчете на какую-либо конкуренцию - точно невыигрышная стратегия, отмечает, в свою очередь, Антон Серков. По его оценкам, продажи обеих модификаций будут измеряться десятками в месяц, на большее импортеру рассчитывать не придется. И если версия с двигателем 1,4 TSI имеет достаточно конкурентов, в борьбе с которыми едва ли выйдет победителем, то модификация GTI за относительно небольшую доплату является уже полноценным "горячим" хэтчбеком, стан поклонников которых в нашей стране всё еще достаточно широк.

Действительно, стартовый ценник на новый Volkswagen Golf оказался выше, чем на родственный хэтчбек Audi A3 Sportback, который с таким же двигателем 1.4 TSI (150 л.с.) предлагается от 2 525 000 рублей.

Как считает Антон Серков, учитывая стоимость (от 2 558 000 рублей), помимо Audi A3 Sportback новинка будет конкурировать с Mercedes-Benz A-класса, хэтчбеками Mini и готовящейся к выходу BMW 1-й серии. На их стороне явное преимущество в виде премиального бренда, но стоит помнить, что за свою стоимость Golf будет иметь максимум оснащения при схожих технических характеристиках. И выбор на нем остановят те, для кого список опций важнее логотипа на рулевом колесе.

"Volkswagen Golf уже давным-давно перерос бюджетный сегмент автомобилей, он "играет" в лиге премиальных моделей и вступит в конкуренцию с популярными немецкими хэтчбеками. Потенциальный объем продаж Volkswagen Golf не будет колоссально высоким только потому, что для России доступно очень мало квот.

При этом спрос на хэтчбеки C-класса у нас ограничен - на российском авторынке их в принципе становится всё меньше и меньше, поскольку в данном сегменте нет того самого объемообразующего автомобиля, по сравнению с тем, что было раньше. Иными словами, при низкой конкуренции в этом сегменте появление Volkswagen Golf - той самой модели, ради которой назвали целый класс автомобилей - только взбудоражит рынок и заставит проявить ещё больший интерес к сегменту хэтчбеков С-класса", - резюмирует Максим Васильев.