В открытом письме, адресованном президенту Макрону, главе правительства и парламента, они призвали принять самые срочные меры для того, чтобы положить конец "чрезвычайно опасной ситуации в области безопасности и общественного порядка во Франции". При этом авторы петиции сразу обозначили тех, кто подрывает основы республиканского строя. По их убеждению, это "агрессивные меньшинства, оспаривающие власть государства". Кого конкретно они имели в виду? Тех самых потомков мигрантов, которые обитают в многочисленных предместьях не только больших мегаполисов, таких, как Париж, Лилль, Марсель, но и в сотнях городах поменьше. Эти люди не желают признавать французские традиции и законы. Как подчеркивают авторы петиции, такие индивидуумы "распространились по всей территории" Пятой республики, в открытую нападают на представителей правопорядка, которые "защищают наши институты и являются краеугольным камнем наших свобод".

За прошлый год в первую очередь в столкновениях с воинственными группировками из предместий ранения получили свыше 8,7 тысячи полицейских и жандармов. В первом квартале нынешнего таких уже около 730. Более того, совсем недавно в Авиньоне от рук наркодилера погиб полицейский бригадир Эрик Массон. А буквально на днях в местечке Рив-де-Жиер, в реанимацию попал его 50-летний коллега: при стычке с обкуренной шпаной он получил серьезнейшую травму головы и неизвестно выживет ли. "Пришло время принять самые решительные меры, чтобы отвоевать нашу собственную страну и повсюду восстановить государственный порядок", - говорится в петиции.

Правоохранители требуют отвоевать Францию у агрессивного меньшинства, не признающего законы

Ее авторы призвали перевооружить правоохранительные органы "материально, морально и юридически", обеспечить защиту как самих сотрудников МВД, так и их семей. Они потребовали взять под строгий контроль нелегальную миграцию, которая, по их убеждению, "как гангрена" разлагает и без того социально неблагополучные районы. Подписанты открытого письма также поддержали "военных товарищей", заявивших первыми об опасности развала страны. Эту петицию ветераны силовых структур завершили следующим грозным предупреждением: "Полиция не потерпит, чтобы завтра ей на смену пришли вооруженные силы с тем, чтобы избежать гражданской войны".