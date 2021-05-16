ХХ Московский Пасхальный фестиваль завершится оперой "Турандот" с участием Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, оркестр Большого театра совладает с полной скорбного величия Шестой симфонией Малера, маэстро Гергиев обеспечит прочтение рассказа Зощенко на языке музыки, а обладатель одного из самых редких оперных голосов Якуб Юзеф Орлинский даст концерты на двух главных академических площадках страны.

Кто играет: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ирина Чурилова, Юрий Воробьев, Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра (дирижер Валерий Гергиев).

Что играет: Дж. Пуччини - "Турандот".

Почему идти: Кульминация ХХ Московского Пасхального фестиваля - опера "Турандот" с участием суперзвезд мировой сцены Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Великолепные мелодии, небанальные гармонии, блестящие партии двух главных героев и грандиозность хора Мариинского театра - все это мы услышим в зале "Зарядье". И не только услышим, но и увидим. Роскошные декорации, красочные костюмы, оригинальный миманс не позволяют назвать такое исполнение концертным. Главная опера Джакомо Пуччини предстанет перед столичной публикой в наилучшем виде.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 18 мая; 15 000 - 30 000 руб.

Фото: "Фонд Валерия Гергиева"

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Что играет: Р. Щедрин - "Приключения обезьяны".

Почему идти: Завершающий концерт Московского Пасхального фестиваля всегда таит сюрпризы. Так будет и на этот раз. 17 мая оркестр Мариинского театра во главе с маэстро Гергиевым, наконец, вернется из фестивальных гастролей по стране в Москву, и буквально "с колес" даст концерт в Большом зале Консерватории. Из программы известно пока лишь одно произведение - "Приключений обезьяны" Щедрина по рассказу Зощенко. Характерный для Родиона Константиновича юмор и оригинальная оркестровка его нового опуса многое обещают. И кому как не маэстро Гергиеву, давнему другу композитора, обеспечивать адекватное прочтение Зощенко на языке музыки?

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 17 мая; 2 000 - 7 000 руб.

Фото: ООО "Басс Динамик"

Кто играет: Якуб Юзеф Орлинский.

Что играет: Произведения Г.Ф. Генделя, Г. Перселла, П. Лукашевского и др.

Почему идти: Мелодичное легато, завораживающие нижние ноты и врожденный актерский талант - в лице Якуба Орлинского ценители контратенорового пения во всем мире получили все и сразу. "Орлинский сочетает в себе красоту звука и необыкновенное единство тембра и блеска во всем его диапазоне", - пишет о нем New York Times, а The Telegraph называет Орлинского в одном ряду с такими выдающимися певцами, как Йонас Кауфман и Элина Гаранча. Обладатель одного из самых редких оперных голосов даст концерты на двух главных академических площадках страны. Партия рояля - польский пианист Михал Бель.

Где, когда, сколько: Большой зал Санкт-Петербургской филармонии; 23 мая; 2 500 - 3 500; Большой зал Московской Консерватории; 25 мая; 2 500 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Симфонический оркестр Государственного Большого театра России (дирижер Туган Сохиев), солист Люка Дебарг.

Что играет: Ф. Лист - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, Г. Малер - Симфония №6 ("Трагическая").

Почему идти: Музыкальные образы фортепианного концерта Листа - броско очерченные, выписанные "крупным штрихом" и увлекающие своей красочностью - требуют от солиста не просто виртуозности, но виртуозности предельной. Как справится с таким произведением любимец нашей публики Люка Дебарг - главная интрига вечера. Ну а в том, что оркестр Большого театра под управлением харизматичного Тугана Сохиева блестяще совладает с полной суровой мощи и скорбного величия Шестой симфонией Малера, нет ни малейших сомнений.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 18 мая; 4 000 - 8 000 руб.