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16.05.2021 19:47
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор начал расследование из-за толпы фанатов "Майора Грома"

Текст: Александр Мелешенко

Встреча с актерами и создателями фильма "Майор Гром: Чумной доктор" в Центральном детском магазине (ЦДМ) в центре Москвы сегодня закончилась давкой, вмешательством полиции и административным расследованием, которое начало столичное управление Роспотребнадзора.

Фото: kinopoisk.ru
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Первые сообщения о толпах людей возле ЦДМ на Лубянке стали появляться в соцсетях еще утром - это собирались поклонники кинокартины и актеров. К моменту старта автограф-сессии в полдень у магазина было несколько тысяч человек, которые даже не поместились внутри. Естественно, ни о какой социальной дистанции не могло быть и речи, у многих пришедших не было и средств защиты - масок и перчаток.

В итоге нескольким людям в толпе стало плохо, в ситуацию пришлось вмешиваться полиции, а встречу впопыхах свернули. Организаторы в лице российского издательства комиксов BUBBLE, на основе которых и был снят "Майор Гром", в соцсетях признались, что не ожидали такого наплыва людей.

В столичном управлении Роспотрбенадзора сообщили, что начали административное расследование в отношении компании. В ведомстве отметили, что на встрече не только не соблюдалась социальная дистанция и люди не использовали маски с перчатками, но также не было оборудования по обеззараживанию воздуха и достаточного количества антисептиков. Компанию уже уведомили о необходимости явиться для составления протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Наказание по этой статье для должностных лиц предусматривает штраф до 150 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток. Меру будет выбирать суд.

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