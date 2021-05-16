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16.05.2021 12:21
Рубрика: Экономика

Собянин: Парк поездов столичного метро будет самым молодым в Европе и США

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Пресс-служба столичного метрополитена Фото: Пресс-служба столичного метрополитена
Фото: Пресс-служба столичного метрополитена

Подвижной состав столичной подземки к 2024 году будет самым молодым в Европе и США, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы приняли программу развития метро, одобренную президентом Российской Федерации. Уже сейчас подвижной состав метро обновлен серьезным образом. Сегодня он достаточно молодой. К 2024 году он будет самым молодым в Европе и Америке", - рассказал градоначальник.

Ранее, напомним, глава столицы сообщал, что только в этом году в подземку поступят почти 340 новых вагонов.

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