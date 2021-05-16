В Ярославской области введен режим ЧС в городе Любим

Ярославские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Любим, пострадавшем из-за ураганного ветра.

Неприятности в Любиме начались в субботу вечером, когда на райцентр обрушились ливень и штормовой ветер. Кстати, об ухудшении погоды спасатели предупреждали.

По предварительным данным, ненастье повредило крыши на 19 строениях: 17 жилых домах, детском садике и гараже.

- Никто не пострадал. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, разрабатывается план аварийно-восстановительных работ на поврежденных домах, - сообщили в правительстве региона.

Детей из поврежденного ураганом садика до окончания ремонта распределят по другим дошкольным учреждениям. Кроме строений, пострадали и линии электропередач. По состоянию на 14 часов воскресенья без света остаются часть улицы Советской в райцентре и три населенных пункта в его окрестностях общим населением пять человек.