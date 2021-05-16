Пандемия коронавируса не помешала развиваться туристической отрасли страны. Интерес к внутреннему туризму подогрела и программа кешбэка. Теперь путешествовать по стране станет еще привлекательнее.

На Волге отдых обещают на любой кошелек. Программы тоже разнообразные - от Волгафест, гадания на кофейной гуще до штольни летучих мышей. Фото: Волгафест

Власти представили новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Он охватит все регионы, туристическая сфера получит поддержку, а россияне - комфортный и качественный отдых. Как оценили новый нацпроект в регионах?

По мнению и.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко, именно внутренний туризм помог отрасли пережить сложное время ограничений: "Это удалось сделать благодаря ориентации на индивидуальных путешественников и онлайн-сервисы, а также поддержке в виде грантов Ростуризма и кешбэка".

На летний туристический сезон ярославцы разработали программу "Лето на Волге". Гостей ждут 230 музеев, 286 гостиниц на 8,8 тысячи номеров, загородное размещение, в том числе глэмпинги и кемпинги. Уже сейчас путевки продают около 170 туроператоров. Пользуются спросом экологический и гастротуризм, активный отдых, в том числе водные виды спорта на Волге и Рыбинском водохранилище, а также на Плещеевом озере.

В регионе надеются, что новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" повысит качество отдыха и поможет компаниям развиваться. "Туризм должен стать доходной статьей для казны и одним из основных направлений экономического развития региона", - уверен Владимир Лысенко.

Председатель комитета по туризму Владимирской области Сергей Огудин тоже считает: "Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" - это возможность поддержки и реализации региональных туристских инициатив и частных компаний. Он имеет колоссальное значение для отрасли, людей, экономики и государства".

По словам Сергея Огудина, в этой сфере уже предприняты существенные шаги. Среди них - туристический кешбэк, который зарекомендовал себя как популярная и действенная программа, а также запуск новых чартеров и грантовая поддержка предпринимателей.

"В 2021 году от Владимирской области в программу кешбэка вошли 30 отелей, один санаторий, два онлайн-сервиса бронирования круизов по реке, более 280 российских туроператоров, предлагающих туры по всему региону", - сообщил Сергей Огудин.

Область обязательно будет участвовать в программах нового нацпроекта: разрабатывать мастер-планы развития туристских территорий, создавать комплексные проекты "Локальные туристические магниты", обустраивать зоны рекреации на особо охраняемых природных территориях, поддерживать туроператоров.