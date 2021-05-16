Заплатить за проезд в Москве скоро можно будет лицом

Заходите на станцию подземки, подходите к турникету, смотрите в камеру и вуаля - двери открываются. Фантастика? Отнюдь - такую систему уже несколько месяцев тестируют в московском метро и, по словам главы департамента транспорта Максима Ликсутова, планируют запустить ее на всех без исключения станциях до конца этого года. Корреспондент "РГ" узнал подробности.

По словам Ликсутова, тестирование системы проходит в закрытом режиме - в нем участвуют не рядовые пассажиры, а сотрудники транспортного ведомства и партнеры сервиса. Они оставили в системе изображение своего лица, как это сейчас многие делают для доступа к смартфону, привязали банковскую карту, и при их подходе к турникету створки распахиваются, а деньги списываются.

"Как именно все происходит? Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего", - объяснил механику процесса глава дептранса в интервью РИА Новости.

По его словам, тестируется также возможность пополнять карту "Тройка" в кассе с помощью лица - достаточно будет даже не взглянуть, а просто показаться перед камерой. Современные системы распознавания могут узнать человека, даже если он в кепке, не брит или зевнул во время съемки.

Ликсутов подчеркнул, что оплата лицом станет лишь еще одним удобным сервисом для пассажиров, новой возможностью, но ни в коем случае не обязанностью. Все остальные способы оплаты останутся в силе, и при желании платить все так же можно будет хоть классической "Тройкой", хоть "Единым" билетом или банковской картой. Приезжие все также смогут купить в кассе или автомате билет на одну или две поездки. Впрочем, как раз для гостей города новая система может стать очень удобной. Зачем изучать билетное меню нового города или покупать "Тройку", если можно через приложение "привязать" свое лицо и банковскую карту, а потом лишь сбавлять скорость перед турникетом? Уже сейчас, кстати, доступ к личному кабинету в мобильном приложении "Метро Москвы" предоставляется по лицу - главное, чтобы такую функцию поддерживал ваш смартфон.

Останавливаетесь у турникета, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты, и вы проходите

"Мы хотим, чтобы Москва стала одной из первых в мире, кто запустит в таком массовом режиме систему распознавания лиц при оплате, - подчеркивает глава дептранса. - Городской транспорт в Москве может и уже становится самым инновационным, самым удобным, и мы будем делать все, чтобы пассажиры чувствовали комфорт".

Кстати

Максим Ликсутов также рассказал, что уже более 40 регионов России рассматривают или вводят у себя транспортную карту "Тройка", которая раньше использовалась только в Москве. Она позволяет оплачивать проезд на разных видах транспорта, вводить комбинированные тарифы, на нее можно записывать различные виды проездных или просто пополнять ее деньгами как электронный кошелек.

"На самом деле здорово, когда человек по "Тройке" может доехать на электричке до Тулы и там без проблем пересесть на наземный транспорт, приложив "Тройку" к валидатору", - отметил глава столичного дептранса.