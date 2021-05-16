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16.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Уникальное природное явление смогут увидеть туристы на Сахалине

Текст: Дина Непомнящая (Сахалин)
Познакомиться с сивучами и увидеть самый красивый в мире маяк смогут туристы, которые отправятся на отдых в Сахалинскую область. Островной регион считается идеальным местом для лыжников и сноубордистов, но здесь есть чем заняться даже тогда, когда снежный сезон заканчивается.

Увидеть и попробовать

В Южно-Сахалинске проводят обзорные автобусные экскурсии по городу. Фото: Сахалинский туристско-информационный центр

Знакомство с любым регионом всегда хочется начать с экскурсии по его столице. И здесь Южно-Сахалинск приятно удивит туристов возможностью попасть на такую, причем, бесплатно.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"Такие обзорные автобусные экскурсии по городу предлагает сахалинский культурно-туристический центр, - рассказывает специалист Сахалинского туристско-информационного центра Денис Федосеев. - Вы можете выбрать утреннюю или вечернюю поездку на комфортабельном автобусе. А один из лучших гидов по городу откроет массу интересных фактов и подробностей о прошлом и настоящем областного центра".

Единственное условие для желающих бесплатно попасть на экскурсию - предварительная запись по телефону 8 (4242) 210-310. Успели? Значит сможете наслаждаться прогулкой по городу в течение полутора часов.

После этого будет очень кстати заглянуть в одно из местных заведений общепита. Ведь область славится своими уникальными блюдами, вобравшими в себя традиции русской, корейской и японской кухонь. Здесь даже появилось понятие особой сахалинской кухни. И, чтобы доказать, что она самая лучшая, прошлым летом местные повара устроили гастрономический марафон "Почувствуй вкус Сахалина". Попробовать блюда из свежих морепродуктов и дикоросов на островах можно в любое время года.

Анива - самый красивый в мире

Анива - один из самых красивых маяков в мире. Фото: Сахалинский туристско-информационный центр

Одна из самых популярных экскурсий на Сахалине - к маяку Анива. Это девятиэтажная башня высотой 31 метр, построенная японцами в 1939 году. Туда предлагают отправиться на целый день. И уже сам путь к нему по морю на лодке станет началом приключения для путешественника. Средняя стоимость тура - пять тысяч рублей.

"Анива - один из самых красивых маяков в мире. Сюда неизменно едут за фотографиями и романтикой. Здесь легко почувствовать величие природы и морской стихии, - уверяет Денис Федосеев. - В этом году планируется начать реконструкцию этого настоящего памятника архитектуры, поэтому есть шанс успеть до его закрытия".

Исполнение желаний

Если дотронуться до горы Лягушка и загадать желание, оно исполнится. Фото: Сахалинский туристско-информационный центр

Специалист Сахалинского туристско-информационного центра рекомендует также посетить бухту Тихую и гору Лягушка. Первая, по рейтингу Национального туристического портала RussiaTravel, входит в тройку самых легендарных пляжей России.

"Этот уникальный природный уголок, бережно укрытый от ветров и тайфунов, расположен в паре часов езды от Южно-Сахалинска, - отмечает Федосеев. - Имя этому месту дал великий мореплаватель Иван Крузенштерн".

Фото: Максим Коротченко / РГ
Туристам в России предложили новые необычные маршруты

У местных операторов есть специальные туры, включающие поездку в знаменитую бухту. Но путешественники могут добраться в это место и самостоятельно. Столь же доступна для них и гора Лягушка, которую всегда рекомендуют для посещения туристам.

Эта скала считается по-настоящему волшебной. Если прикоснуться к ней и загадать желание, оно непременно исполнится. Местные жители даже советуют быть осторожнее со своими мыслями и заранее хорошо подумать, что вам нужно на самом деле. "Это дно древнего океана, которое около 24 миллионов лет назад поднялось и обнажилось. Айны почитали это место, как храм мудрости", - объясняет Денис.

Город-зоопарк

Сотни сивучей устраивают лежбище в центре Невельска. Фото: Сахалинский туристско-информационный центр

До июля на Сахалине можно наблюдать действительно уникальное явление. Прямо в центре портового города Невельска на брекватере устраивают лежбище сотни краснокнижных млекопитающих сивучей. Так город внезапно превращается в зоопарк. Наблюдать подобную картину можно только в трех местах в мире: в Невельске, Петропавловске-Камчатском и американском Сиэтле.

Увидеть этих милых созданий максимально близко можно, подплыв к ним на лодке. Сивучи не боятся людей, сами охотно приближаются к ним, плавают рядом, выпрыгивают из воды и мило фыркают. Такая необычная экскурсия обойдется в 1000 рублей для взрослого и 500 рублей для ребенка.

Как доехать

Из Москвы в столицу островного региона - Южно-Сахалинск - можно добраться ежедневным прямым авиарейсом. Время в пути составит 8,5 часов, а билеты туда-обратно обойдутся примерно в 25 тысяч рублей. Также улететь на Сахалин можно из Новосибирска, Благовещенска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.

Где жить

У туристов на Сахалине не возникнет проблем с размещением. Здесь легко найти себе жилье на любой вкус: недорогой хостел (от 700 рублей за ночь), комфортабельная гостиница (от 3 000 рублей), база отдыха (от 1 000 рублей) или отдельная квартира (от 2 500 рублей), в которой можно на несколько дней почувствовать себя местным жителем.

Все тексты сюжета "Отпуск-2021. Выбор есть!" читайте здесь.

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