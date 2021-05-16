В Петербурге задержали студента, сбивавшего прохожих на электросамокате

В Петербурге задержан 21-летний студент одного из городских вузов, который несколько дней назад на Невском проспекте сбил двух пешеходов. После этого молодой человек, по версии следствия, избил одного из пострадавших.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, студенту вменяют хулиганство. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В региональном СК отмечают, что студент был не один. Он катался по Невскому проспекту вместе со своими знакомыми. Сейчас их разыскивают.

Также следователи ищут первого пострадавшего. Его сбили и мужчина, прихрамывая, ушел с места пришествия, об этом случае следователи знают благодаря попавшему к ним видео. Второму пострадавшему повезло меньше. После наезда на него набросились с кулаками и избили так, что мужчина попал в больницу.

Электросамокаты появились на улицах Петербурга пару лет назад, но в этом году в городе начали работать несколько операторов, предлагающих такую технику на прокат. Услуга оказалась востребованной, электросамокаты могут развивать большую скорость, их используют как развлечение и как средство передвижения. Проблема в том, что на электросамокатах пользователи ездят по тротуарам.

Сейчас городские власти предлагают ограничить скорость электросамокатов пятнадцатью километрами в час.