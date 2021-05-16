В Кремле прокомментировал просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ

Для получения российского гражданства бывшей сотруднице Госдепартамента и экс-советнику президента США Рональда Рейгана необходимо пройти установленные законом процедуры, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры", - прокомментировал он РИА Новости обращение американки.
Ранее Сюзанна Масси попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.
Доверяйте Сюзанне
Комментарий емко отражает политические реалии сегодняшнего Вашингтона, где Россию в списке угроз иногда ставят выше терроризма. В прошлом году словесные баталии о нашей стране стали едва ли не главной темой президентской предвыборной кампании в США, что, пожалуй, не имело прецедентов в американской истории. Но и после выборов лучше не стало. Ушедшие в оппозицию демократы сделали нападки на Россию своим оружием против администрации Трампа, заодно препятствуя любым попыткам сближения между нашими странами. Что говорить, если один лишь факт (даже не содержание!) телефонного разговора президентов уже чуть ли не криминал.
Как Америка дошла до такой массовой истерии против России? Да и массовая ли она? Или же является лишь инструментом для узкого круга власть имущих?
Ответы на эти вопросы "РГ" помогала найти Сюзанна Масси - американский писатель и автор множества книг о русской культуре, которая уже несколько десятилетий рассказывает своим соотечественникам о той стороне России, которую им не показывают по телевизору. Сюзанна всячески подчеркивает, что далека от политики и ни от кого в этом смысле не зависит. Но страсть к русской культуре предопределила ее биографию, изобилующую причудливыми поворотами. И один из этих поворотов привел ее на должность советника президента Рональда Рейгана. В самый разгар "холодной войны" она помогала ему с помощью культуры постигать загадочную русскую душу и, несмотря на накалявшуюся обстановку, садиться за стол переговоров с руководством СССР. За эту роль некоторые историки называли ее "женщиной, положившей конец "холодной войне". Сюзанна пригласила корреспондента "РГ" в свой дом, расположенный на самом севере США в небольшом городке в штате Мэн на улице... Пушкина. Такой уличный знак в американской глубинке заставляет удивленно поднять брови. "Я построила этот дом, это копия дома Пушкина, - смеясь, поясняет хозяйка. - Проложили к нему дорогу, а поскольку мой дом тогда здесь был единственным, я сама дала улице название. Потом уже появились соседи, но они не возражают". Увлечение хозяйки русской культурой заметно с порога. Гжель, Хохлома, жостовская роспись, самовары, даже окна-распашонки на русский манер, а не традиционные американские гильотины... И, как положено писателю, целая библиотека. Отдельный стеллаж с собственными произведениями Сюзанны о России. Среди них "Земля Жар-птицы - Краса былой России" (англ. Land of the Firebird - The Beauty of Old Russia), которая стала обязательным чтивом для местных знатоков русской культуры. "Она о развитии вашей богатой культуры, о привычках, традициях, праздниках. Это всегда интересно нашей публике. Сами посудите, ведь книга с 1980-го пережила уже 24 издания, - рассказывает хозяйка. - В США ее используют и в колледжах, и в университетах по всей стране. Так что в Америке ее прочитали сотни тысяч человек. Читатели много раз мне писали, как это изменило их взгляды о вашей стране. А значит, многие американцы знают о России куда больше, чем их представители в Вашингтоне".
- Это радует. Сюзанна, но в последние годы политические отношения между нашими странами опустились до низшей точки за десятилетия, а некоторые даже заговорили о новой "холодной войне". Как вы думаете, это отразилось на том, что простые американцы думают о России?
Сюзанна Масси: Это навевает грусть. Но это неправда, что американцы из-за происходящего отвернулись от вашей страны или стали безразличны к ней. За последние 20 лет я читала лекции по своим книгам о России для самых разных аудиторий во всех штатах, кроме разве что Аляски или Гавайских островов. Вы бы видели, какой вокруг них ажиотаж. Всегда собирается полный зал. По моему наблюдению, простые американцы всегда с любопытством слушают о России, никогда не проявляют враждебности к русским. Но сейчас во власть в основном идут работать выпускники узкого круга университетов, в том числе так называемой Лиги плюща (группа престижных вузов в США. - "РГ"). В этих университетах преподают титулованные профессора, у которых бессрочные контракты и которые сидят там вечность. И наивно ожидать, что такой профессор с большим именем вдруг станет менять то, чему он учил последние десятилетия, на чем он сделал свои диссертации. В таких вузах преподают историю все с той же точки зрения, что и в годы "холодной войны". Возьмите хоть последнюю администрацию. На внешнюю политику Обамы сильно влияли несколько женщин - Сюзан Райс, Саманта Пауэр, Виктория Нуланд. Вроде бы довольно разные люди с разными биографиями, но посмотрите на их академический бэкграунд, и вы узнаете, что все были выпускницами таких университетов. Естественный результат - у всех схожие подходы и образ мышления. Так что чего тут удивительного. В Вашингтоне довольно узкое мышление, доминирует одна точка зрения.
- Если подытожить, то получается, что в США во власти доминирует критическое отношение к России, а в народе - нет. Но ведь Америка демократическое государство. По идее американцы отдают свои голоса тем, кто заботится об их интересах. Зачем тогда во время предвыборной кампании кандидаты ломают столько копий о России, раз это не интересует американцев?
Сюзанна Масси: Наша публика не очень счастлива из-за войн и смен режимов, потому что это деньги, а деньги нужны нам здесь. Большинство американцев Россией особо не интересуются, и на их выбор это не влияет. Наша страна проходит через большие перемены, средний класс испытывает проблемы, и люди говорят между собой именно об этом. И американцев больше всего заботит, что будет с ними, с рабочими местами, инфраструктурой, здравоохранением. Последнее, что можно услышать, а хотим ли мы войны с Россией. Нет. Тогда начинаешь задумываться, а кто же хочет. Какие люди и какие компании наживаются на этом? Не так сложно догадаться, правда? Это ведь очень большие деньги.
Увы, с избранниками народа не так все просто. Они живут в постоянной предвыборной кампании, им надо переизбираться. (Каждые два года переизбирается полный состав нижней палаты конгресса США и треть состава верхней. - "РГ"). А на предвыборную кампанию нужно постоянно собирать деньги. Все больше денег. Даже работать некогда, каждый понедельник и каждую пятницу им надо возвращаться домой, агитировать, привлекать деньги. (В фонды кампаний поступают средства как рядовых американцев, так и крупного бизнеса. - "РГ"). И они говорят только то, что нужно, чтобы переизбраться. Они должны проявлять жесткость. Кто-то по этому поводу написал: "Америке нужен враг, причем большой. Венесуэла не может быть врагом, это несерьезно. Китай на эту роль не подходит, мы слишком много ему должны. Что еще остается? Россия!". Кажется смешно, но так ведь и получается. Может, я идеалист, но я всегда думала, что именно из-за разных историй и национальных опытов Америка и Россия могут дать многое не только друг другу, но и вместе помочь миру. Всю мою взрослую жизнь я работала, чтобы помочь нашим народам понимать друг друга лучше. После той работы, которую проделали Рейган и Горбачев, для меня трагедия сегодня видеть, как темные силы власти и денег уничтожают все это.
- Получается, прямая связь между политиками и народом в США нарушилась? Шумиха политиков вокруг России во время предвыборной кампании была напрасной?
Сюзанна Масси: Я не голосовала ни за Клинтон, ни за Трампа. Американские люди захотели перемен, но выбирать им было не из кого. В результате у нас практически произошла бескровная революция за один день. Но меня победа Трампа не так уж и удивила. Не знаю как и благодаря кому, но он сделал умную вещь. Уловил, что в Америке накопился гнев. И Россия тут вообще ни при чем.
- Известно, что большинство американцев особо не интересуются Россией. По вашему опыту что среднестатистический американец знает и думает о ней?
Сюзанна Масси: Думаю, больше, чем может показаться. За всех американцев говорить сложно, у нас огромное и разнообразное население. Но я как-то подсчитала для одной из своих лекций, что за последние 20 лет различные русские выставки в США посетили миллионы людей. Это не только в Вашингтоне или Нью-Йорке, но и в Миссисипи, Флориде, Миннесоте, Джорджии, Техасе и Пенсильвании.
Американцы любят вашу музыку. Даже у нас здесь часто бывают концерты с русской музыкой. Как раз на следующей неделе такой будет. Один мой знакомый доктор, например, влюблен в Шостаковича и знает о нем все. Американцы очень любят ваш балет. В США Рождество без похода с ребенком на "Щелкунчика" столь же немыслимо, как без Санта-Клауса. Кстати, некоторые у нас даже думают, что Чайковский был американцем.
- То есть самое привлекательное в России для американцев - это ее культура?
Сюзанна Масси: Вы знаете, я в последнее время вот так называла свои лекции: "Вещи о России, которые нельзя прочитать в газетах". И это принимают очень хорошо, хотя ничего подобного в газетах не пишут.
Простые американцы интересуются вашей культурой не меньше, чем раньше. Я как-то была в Техасе и поинтересовалась у местных студентов, изучавших русскую культуру, почему они выбрали этот курс. Один ответил: "Мы отовсюду слышим, что Россия - экспансионистская держава. Я решил изучить, так ли это". А другая девушка, с кольцом в носу, сказала, что изучала вопросы пола у старообрядцев. Представляете? Был один выпускник, который любил Чехова. Он отправился в Москву, ведь театр в России гораздо интереснее, чем в США. Нашел там юных драматургов, они приехали в США и поставили здесь свои пьесы. Это очень хорошо. Это то, что я называю свежее мышление, не повторение старого. Это ведь даже не Пушкин и не Достоевский.
- Но ведь есть и те, кто оценивает Россию по-другому. Например, сенатор Джон Маккейн называл ее не страной, а бензоколонкой.
Сюзанна Масси: Это оскорбительно, но это по незнанию. Одна ошибка, которую наши политики иногда делают, заключается в том, что они относятся к России как к стране, которая на самом деле давно не существует, - Советскому Союзу. Я много раз бывала в СССР и вижу много перемен, ваша страна очень быстро меняется. И я доношу эту мысль в своих лекциях и интервью.
Конечно, русские не всегда идут в том направлении, куда нам хотелось бы. Влияние государства велико, авторитаризм, может, и есть, но диктатуры нет. И это большая разница. Люди больше не скованы одной цепью, как это было когда-то. Как и у нас, в России есть много разных направлений от зеленых до неоконсерваторов. Растет новое население с другим образованием. Сейчас есть то, о чем в советское время нельзя было и мечтать. Когда я в первый раз была в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде, это был темный город. Не было продуктов в магазинах. Сейчас полно супермаркетов, открытых 24 часа в сутки. Все это было невозможно в СССР.
- А простые американцы замечают эти перемены? Или тоже относятся к России как к СССР?
Сюзанна Масси: Наверное, зависит от возраста. Те, кто постарше, еще помнят, как во времена "холодной войны" бывали учебные тревоги, надо было прятаться под столом. Люди строили бомбоубежища. Мы же их не строим сейчас. Есть очевидная разница. Но многие американцы этого всего и не знают, ведь они не бывают в России. В этом моя критика к российским дипмиссиям. Они очень концентрируются на Вашингтоне, наверное считая, что там все решается. Но это не так. США - большая страна, и в других ее частях есть крупные и очень важные города. Вот в Техасе в университете учится около 50 тысяч студентов. У них блестящий славянский факультет, они делают интересные вещи. Там гораздо больше свежих и необычных идей, чем в Гарварде, Йейле или Принстоне. Не стоит концентрироваться только на Вашингтоне, где на все приемы и вечеринки приходят одни и те же люди, которые потом возвращаются домой и не делают ничего. На них не повлияешь. Никакой помощи от конгрессменов вы не дождетесь. Надо выбираться за Вашингтон. Надо влиять на американских людей, которые не видят в России врага, а интересуются ею.
- Вы были советником президента Рональда Рейгана. А вот у него было стремление понимать Россию?
Сюзанна Масси: Да. У нас некоторые его считали всего лишь актером. Но, на мой взгляд, будучи актером, он всегда нуждался в том, чтобы понять, проникнуть в душу, для него была очень важна человеческая, эмоциональная сторона. Он много об этом говорил, когда готовился к переговорам в Женеве в 1985 году. (Первые из серии переговоров между Рейганом и Горбачевым. - "РГ").
- Какой самый важный совет вы дали Рейгану?
Сюзанна Масси: Я не сколько советовала, сколько отвечала на те вопросы, которые у него были, рассказывала о человеческой стороне России. Мой личный опыт от поездок в СССР, никакой особой науки в этом не было.
Самый важный совет? У нас тогда было принято считать, что СССР - государство безбожных коммунистов. Но я хорошо знала о роли религии в России, писала об этом, сама много раз бывала на службах и даже приняла православие. Я рассказала ему, что русские вовсе не безбожники, что у них давние традиции в религии и, несмотря на преследование церкви, они оставались верующими. Для него это оказалось новостью. Звучит смешно, но так и есть. Никто из многочисленных советников в Белом доме ему этого не рассказал.
Рейган считал русских умными и креативными и боялся, что без морального костяка они могли бы стать экспансионистами. А это очень опасно в ядерный век. Рейган сам был очень религиозным и боялся Армагеддона. И эта новость, как он признался потом, дала ему надежду, повлияла на его взгляды.
- А какой совет вы дали бы сегодняшним деятелям?
Сюзанна Масси: Что делать? Мой ответ: дайте то хорошее, что у вас есть, поделитесь идеями, которых тут нет, развивайте контакты между людьми. Это может помочь преодолеть и политические разногласия. Рейган был народный президент и понимал, что это важно. Культурные обмены - это единственное, что они с Горбачевым подписали тогда в Женеве. Ведь в старой России делали очень красивые вещи, делают и сейчас. Россия многое сделала, чтобы сохранить красоту, грацию, идеалы XIX столетия. Никто больше этого не делает.
У России много талантов. Привозите своих молодых поэтов, драматургов, танцоров. Каждый раз, когда у них есть возможность сходить на выставку о России, они идут толпой. И я уверена, будут ходить.
- На ваш взгляд, каковы черты настоящего русского характера?
Сюзанна Масси: Храбрость, находчивость, твердость в кризисные времена. Вам присуща, как бы это сказать, такая выносливость выживающих.
- Вскоре в России выйдет ваша книга "Рейган, Россия и я". Какую идею вы хотите донести до россиян с ее страниц?
Сюзанна Масси: Это личные мемуары о тех четырех годах, на протяжении которых я рассказывала Рейгану о России, ее культуре и людях. Надеюсь, она послужит примером тех надежд, которыми полна история отношений России и США.
- Не будет преувеличением сказать, что сегодня русофобия стала инструментом политической борьбы в Вашингтоне. Как вы думаете, не опасно ли это?
Сюзанна Масси: Я против безудержной русофобии, которая охватила наши элиты и прессу в Вашингтоне. Это не принесет ничего хорошего ни американцам, ни русским. Весь шум создается очень узкой политической прослойкой. А то, что пишут о России в прессе, разрушительно, зачастую невежественно и не всегда ответственно. Я тоже была журналистом и знаю, о чем говорю. Стоило новому президенту США заявить о желании нормализовать отношения, как всё, похоже, оборачивается против него на этом пути.
Это неправильно и даже опасно. Чего добиваются те, кто выражает такие крайние взгляды? Точно не мира и понимания. Иногда, кажется, единственное, что удовлетворит их, это вид ядерных облаков на горизонте. Смотришь на это и думаешь: куда же подевался здравый смысл? Задаются ли эти люди вопросом: "Чего же такого хорошего я добиваюсь?".
Это не к тому, чтобы оправдывать какие-то действия России или ее руководства. Вопрос в цели для нас самих. Недавно я выступала на Балтийском форуме и выразила мнение, что мирного сосуществования нельзя достичь силой. Отправлять солдат на границы между народами не самое удачное начало для конструктивного диалога.
Почти полвека эта удивительная женщина объясняет американцам, за что надо любить Россию, где она бывала десятки раз. В том числе была и гостьей "Российской газеты".
Во время самой первой нашей встречи в перестроечном Питере она заметила: "По натуре я ледокол и всю жизнь иду против, а потом случайно оказывается, что именно туда всем и надо. Я ведь полюбила Россию тогда, когда в Америке это считалось если не государственным преступлением, то уж точно человеческим безумием. Мой первый контакт с вашей страной начался со страдания, а оно не терпит лицемерия".
...Роберт и Сюзанна Масси, молодые и бедные американские журналисты, впервые приехали в Советский Союз в 1967 году со своей бедой, чтобы узнать, как Распутин спасал от гемофилии царевича Алексея. Неизлечимая "королевская" болезнь настигла их сына Бобби. Собственные страдания семьи Масси послужили началом, прологом книги "Николай и Александра", ставшей на Западе самым популярным бестселлером о семье последнего русского императора. Та поездка и стала началом великого увлечения Сюзанны Россией. Она подружилась со многими ленинградцами и впервые за рубежом издала стихи питерских поэтов, среди которых был будущий Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Она собрала по тем временам неслыханные деньги - более ста тысяч долларов для восстановления Павловского дворца-музея, стала помогать питерским детям, больным гемофилией (ее сын Боб, кстати, сделал потрясающюю карьеру и баллотируется даже в губернаторы штата).
Писатель Роберт Масси так и не смог понять, за что так можно любить эту Россию. Уже в зрелые годы она вышла второй раз замуж за Симура Пайперта, одного из изобретателей искусственного интеллекта, выдающегося математика и компьютерщика.
В США ее книги "Павловск. История одного дворца" и "Страна Жар-птицы" стали настольными у славистов.
Более десяти лет Сюзанна Масси работала в Русском центре Гарвардского университета, для того чтобы не только президенты, но и рядовые американцы смогли понять Россию. Она тогда мне рассказывала, что у нее было более двадцати тайных встреч с американским президентом Рейганом, на которых она разубеждала, что Россия вовсе не империя зла. Представляете, по нынешним временам какое им обоим могло быть инкриминировано преступление?
И всю жизнь Сюзанна гордится тем, что научила Рейгана десяткам русских пословиц. В том числе знаменитой: доверяй, но проверяй.
Сейчас коллега Игорь Дунаевский встретился в доме у Сюзанны, и я в очередной раз восхищаюсь ее любовью к России, которая стала подвигом ее жизни.
Подготовила Ядвига Юферова