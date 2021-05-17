"Аэрофлот" сократил рейсы в Турцию до двух в неделю

"Аэрофлот" убрал из продажи на июнь почти все билеты в Турцию, кроме двух разрешенных оперштабом рейсов в неделю, передает ТАСС.

"Планирование путешествий - это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед, - заявил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. - Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами".

По его словам, компания готова пересмотреть расписание, при необходимости увеличить количество рейсов и открыть продажи.