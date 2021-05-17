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17.05.2021 15:02
Рубрика: Экономика

Банк России заявил об угрозе "кредитных" пузырей

Текст: Игорь Зубков, Василий Кошкин
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Банк России видит риск образования пузырей на рынке потребительского кредитования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого зампреда регулятора Ксению Юдаеву.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где можно даже говорить о "пузырях", - сказала она, во время заседания рабочей группы комитета по финансовому рынку в Госдуме.

Банк России планирует вернуть докризисные, более высокие надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%), а также (с 1 июля) по потребительским кредитам. Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки: рост цен на жилье продолжается на фоне роста покупок квартир в инвестиционных целях (для перепродажи и сдачи в аренду). "Нужно нормализовать темпы роста ипотеки и, прежде всего, смотреть на доступность жилья, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг", - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце апреля.

Темпы роста потребкредитования (в марте сезонно сглаженные темпы превысили 15% к тому же периоду прошлого года) слишком сильно разошлись с динамикой доходов, это ведет к избыточной долговой нагрузке заемщиков, считают в Банке России.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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