Банк России заявил об угрозе "кредитных" пузырей

Банк России видит риск образования пузырей на рынке потребительского кредитования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого зампреда регулятора Ксению Юдаеву.

"В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где можно даже говорить о "пузырях", - сказала она, во время заседания рабочей группы комитета по финансовому рынку в Госдуме.

Банк России планирует вернуть докризисные, более высокие надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%), а также (с 1 июля) по потребительским кредитам. Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки: рост цен на жилье продолжается на фоне роста покупок квартир в инвестиционных целях (для перепродажи и сдачи в аренду). "Нужно нормализовать темпы роста ипотеки и, прежде всего, смотреть на доступность жилья, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг", - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце апреля.

Темпы роста потребкредитования (в марте сезонно сглаженные темпы превысили 15% к тому же периоду прошлого года) слишком сильно разошлись с динамикой доходов, это ведет к избыточной долговой нагрузке заемщиков, считают в Банке России.