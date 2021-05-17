Билл Гейтс покинул Microsoft из-за расследования дела о домогательстве

Microsoft (MSFT.O) провела расследование о домогательствах его основателя и соучредителя Билла Гейтса к сотруднице корпорации почти 20 лет назад после того, как в 2019 году было сказано, что он пытался завязать романтические отношения с ней, сообщила компания в понедельник.

Газета Wall Street Journal в свою очередь заявила: правление Microsoft решило, что домогательство Гейтса к сотруднице "было неуместным и ему необходимо уйти в отставку". Представитель миллиардера отрицал, что его решение уйти в отставку имеет какое-либо отношение к расследованию. Пресс-секретарь Гейтса признала, что у него "почти 20 лет назад был роман, который закончился полюбовно".

В понедельник представитель Microsoft сообщил, что в конце 2019 года компания-разработчик программного обеспечения получила жалобу на то, что Билл Гейтс "пытался завязать интимные отношения" с сотрудницей в 2000 году. "Комитет совета директоров рассмотрел проблему с помощью сторонней юридической фирмы, чтобы провести тщательное расследование", - заявил представитель корпорации, добавив, что на протяжении всего расследования Microsoft оказывала всестороннюю поддержку сотруднице, которая подала жалобу, сообщает ВВС.

Позже Гейтс покинул совет директоров. В сообщении в сети LinkedIn в марте прошлого года он пояснил, что принял это решение, чтобы больше времени уделять своей благотворительной работе с Фондом Билла и Мелинды Гейтс. "Что касается Microsoft, уход из совета директоров никоим образом не означает уход из компании. Microsoft всегда будет важной частью работы моей жизни. Я более оптимистичен, чем когда-либо прежде, чем когда-либо", - заявил Гейтс.

Новости о расследовании появились после того, как Билл и Мелинда Гейтсв начале мая объявили о своем решении развестись после 27 лет брака. Пара потратила миллиарды на благотворительность по всему миру и пообещала продолжать работать вместе в фонде после завершения их развода. Американские СМИ сообщили, что супруги договорились о разделе своей собственности и активов, прежде чем объявить о расставании. 65-летний Гейтс занимает четвертое место в списке самых богатых людей в мире, по данным Forbes, его состояние достигло 124 миллиарда долларов.