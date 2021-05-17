Диетолог назвал лучшее время для завтрака

Первые полтора часа после пробуждения - лучшее время для завтрака. Об этом радио Sputnik заявил врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

"Разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет", - отметил врач.

По его словам, в будние дни завтракать лучше в одно и то же время. В выходные возможны послабления.

"Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система", - объяснил специалист.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева заявила, что пропуск завтрака может помешать сбросить лишние килограммы. По словам врача, утренний прием пищи запускает метаболизм и обеспечивает организм энергией.