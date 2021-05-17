Эксперт оценил перспективы работы иностранных соцсетей в России

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с "РГ" предположил, что Twitter согласился выполнить требования Роскомнадзора, потому что не захотел терять российских пользователей сервиса.

"У Twitter сейчас в принципе проблема с аудиторией. Они теряют популярность. Пользователи уходят на другие ресурсы. Их можно сравнить с "Живым Журналом". Там жизнь есть, но незначительная. Они это осознали, когда их приперли к стене и у их головы был взведен курок. То есть они не понимают просьбы, а понимают только язык ультиматума", - говорит специалист.

Что касается возможного замедления трафика Facebook и YouTube, то Зыков полагает, что эти сервисы вряд ли последуют примеру Twitter.

"У Instagram и YouTube есть очень много авторитетных и влиятельных блогеров. Их блоги - это многомиллионный бизнес. Они его не захотят терять и, скорее всего, будут обучать свою аудиторию установке средств обхода блокировок. Это подорвет работу всего реестра запрещенных сайтов, так как опасный и противозаконный контент снова станет доступен. Поэтому тут нужно осторожнее принимать такие решения о замедлении", - отметил Зыков.