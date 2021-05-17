Эксперты назвали количество чашек кофе в день для долголетия

Чашечка натурального кофе считается одним из самых бодрящих напитков, а также способствует продолжительности жизни. Причина тому, содержащиеся в зернах кофе полифенолы - биоактивные вещества.

По данным Express, одна чашка натурального кофе в день помогает снизить возможность ранней смерти на 8 процентов, две-пять чашек - увеличивают этот шанс еще на четыре процента. При этом, если человек употребляет ежедневно по шесть чашек натурального кофе, то риск сокращается на 16 процентов. Выпивать большее количество кофе медики не рекомендуют. При этом отмечалось, что фильтрованный кофе эффективней, чем не фильтрованный.

В другом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Jama Network, ученые проанализировали данные примерно полумиллиона взрослых британцев, в рационе которых был кофе. Оказалось, что кофеин положительно сказался на долголетии наблюдаемых. Исследования проводились на протяжении десяти лет.

Кстати

Исследование, проведенное учеными из Университета Иллинойса и опубликованное в журнале Functional Foods, показало: четыре чашки кофе в день могут ограничить количество килограммов, набираемых употреблении пищи с высоким содержанием жиров и сахара.