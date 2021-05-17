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Рубрика: В мире

Эрдоган проклял поднявшее флаг Израиля правительство Австрии

Текст: Максим Макарычев
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проклял правительство Австрии, поднявшее флаг Израиля над своей резиденцией. Эрдоган в своем выступлении после заседания кабинета министров в понедельник раскритиковал западные державы за их отсутствие реакции на насилие между Израилем и палестинцами, выделив Австрию и Соединенные Штаты, сообщает Reuters.

Фото: Bashar TALEB / AFP
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"Я проклинаю Австрию. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев", - крайне эмоционально заявил турецкий лидер, обвинив правительство Австрии в том, что его не интересует гибель палестинцев во время эскалации насилия в Газе и на оккупированном Западном берегу. Ранее пресс-секретарь президента Турции заявил, что этот "акт канцлера Австрии побуждает Израиль продолжать нападения на палестинцев".

Персонально Эрдоган раскритиковал президента США Джо Байдена, обвинив его в том, что он "пишет историю своими окровавленными руками" после сообщений о многомиллионной продаже Израилю его администрацией оружия. Эрдоган имел в виду сообщения о том, что администрация Байдена одобрила продажу Израилю оружия на 735 миллионов долларов. "Теперь, к сожалению, вы (Байден) своими окровавленными руками пишете историю об этом событии, (в котором) на Газу напали с несоразмерной силой, что привело к гибели тысяч людей, - заявил Эрдоган. - Вы заставили нас сказать это".

Президент Турции также высказал мнение, что Иерусалим должен управляться международной комиссией, состоящей из представителей евреев, христиан и мусульман. Эрдоган, который проводил телефонную дипломатию, пытаясь положить конец насилию, сказал, что поднял этот вопрос во время разговора с папой Римским Франциском.

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