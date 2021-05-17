ЕС согласился на перемирие с США по поводу тарифов

Европейский союз согласился на частичное перемирие с Соединенными Штатами в споре по поводу тарифов на металлы, введенных бывшим президентом Дональдом Трампом. Европейская комиссия, курирующая торговую политику ЕС, заявила в понедельник, что приостановит запланированное повышение ответных тарифов на срок до шести месяцев. Вместе с тем, в ЕС планируют довести пошлины на виски, мотоциклы и моторные лодки до 50% с 1 июня. В марте ЕС и Соединенные Штаты согласились на четырехмесячную заморозку тарифов в их споре о субсидиях на производство самолетов.

В совместном заявлении Брюссель и Вашингтон заявили, что в качестве союзников они могут продвигать высокие стандарты, решать общие проблемы. До конца года в ходе обсуждений будут найдены решения проблемы мировых избыточных мощностей по производству стали и алюминия. За месяц до запланированного визита в Брюссель президента США Джо Байдена высокопоставленный дипломат из ЕС сказал Reuters, что было бы "ужасной ошибкой", если бы блок поднял тарифы на мотоциклы Harley Davidson и продукцию других американских фирм. Бернд Ланге, глава торгового комитета Европарламента, сказал, что Соединенным Штатам необходимо прийти на саммит ЕС-США с "ощутимым обязательством ответить на доброжелательный жест ЕС взаимностью". В противном случае повышение тарифов будет оправдано.

Также выяснилось, что Соединенные Штаты сохранят свои тарифы в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий, которые также распространяются на импорт из Китая, Индии, Норвегии, России, Швейцарии и Турции.

Администрация Трампа два года назад сослалась на соображения национальной безопасности США в качестве причины для введения тарифов на металлы. ЕС отрицал, что его экспорт представляет какую-либо угрозу безопасности США, и в ответ ввел собственные тарифы на американские товары в размере 2,8 миллиарда евро, включая мотоциклы, виски и апельсиновый сок, поставляемые из Америки.