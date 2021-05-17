Галявиева направят в НИИ Сербского для психиатрической экспертизы

Обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии Ильназа Галявиева отправят в Москву, в НИИ имени Сербского, для проведения психиатрической экспертизы.

"Ожидается, что после завершения проводимых следственных действий Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им​​​. Сербского", - передает ТАСС со ссылкой на центральный штаб ОНК.

Сейчас, по словам секретаря центрального штаба ОНК Алексея Мельникова, фигурант громкого дела находится в Казани, в одиночной камере СИЗО. С ним проводятся следственные действия.

Напомним, что трагедия в Казани произошла 11 мая. Вооруженный огнестрельным оружием юноша устроил стрельбу в гимназии № 175. Погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы.