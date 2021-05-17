Генштаб Беларуси заподозрил НАТО в отработке авиаударов по РБ и России

Демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО могут свидетельствовать об отработке вариантов нанесения ударов по территории России и Беларуси. Об этом заявил первый заместитель начальника генштаба РБ Игорь Король.

С начала года, как сообщает ТАСС, совершено девять полетов стратегической бомбардировочной авиации США.

"И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по РФ", - заявил Игорь Король.

По его словам, еженедельно подразделения радиоразведки Беларуси фиксируют более 30 полетов различной разведывательной авиации стран НАТО. По мнению военачальника, полетами разведывательной и стратегической авиации проверяется готовность системы противовоздушной обороны Беларуси оказать противодействие.