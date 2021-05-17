Германия разрешила продолжить достройку "Северного потока-2"

В BSH рассмотрели претензии экологов и пришли к выводу, что строительство не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц. Иск касался двухкилометрового отрезка газопровода в немецкой экономической зоне, который трубоукладчики "Фортуна" и "Академик Черский" должны уложить сразу после достройки датского участка.

Особой угрозы очередной иск экологов для достройки газопровода не представлял, считает эксперт Института развития технологий ТЭК Сергей Алихашкин. По его мнению, сейчас страны Европы столкнулись с жестокой реальностью и от умозрительных рассуждений о необходимости достройки "Северного потока-2" вынуждены перейти к реальным действиям, ускоряя завершение проекта. Газовые хранилища пусты после холодной зимы, их нужно было начать заполнять еще месяц назад, но этого не происходит, а цены на газ растут и бьют все новые рекорды, отметил эксперт.

Это похоже на юридические пятнашки, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Зеленые" организации или те, кто их сейчас направляет, пользуются зацепкой в законодательстве, чтобы затормозить строительство под любыми надуманными предлогами. Регулятор в ответ выдает другое разрешение или модифицирует старое, что позволяет завершить работу над проектом в соответствии с законодательством.