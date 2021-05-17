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17.05.2021 19:57
Рубрика: Экономика

Редкая птица долетит

Германия разрешила продолжить достройку "Северного потока-2"
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
Строительство газопровода "Северный поток-2" может быть продолжено в исключительной экономической зоне Германии, решило Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) после рассмотрения иска немецкой природоохранной организацией NABU, в котором утверждалось, что прокладка труб газопровода оказывает негативное влияние в регионе на гнездовье особо редких птиц.

В BSH рассмотрели претензии экологов и пришли к выводу, что строительство не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц. Иск касался двухкилометрового отрезка газопровода в немецкой экономической зоне, который трубоукладчики "Фортуна" и "Академик Черский" должны уложить сразу после достройки датского участка.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Особой угрозы очередной иск экологов для достройки газопровода не представлял, считает эксперт Института развития технологий ТЭК Сергей Алихашкин. По его мнению, сейчас страны Европы столкнулись с жестокой реальностью и от умозрительных рассуждений о необходимости достройки "Северного потока-2" вынуждены перейти к реальным действиям, ускоряя завершение проекта. Газовые хранилища пусты после холодной зимы, их нужно было начать заполнять еще месяц назад, но этого не происходит, а цены на газ растут и бьют все новые рекорды, отметил эксперт.

Это похоже на юридические пятнашки, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Зеленые" организации или те, кто их сейчас направляет, пользуются зацепкой в законодательстве, чтобы затормозить строительство под любыми надуманными предлогами. Регулятор в ответ выдает другое разрешение или модифицирует старое, что позволяет завершить работу над проектом в соответствии с законодательством.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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