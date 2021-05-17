Госдума 19 мая рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу

Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) будет рассмотрен 19 мая. Об этом по итогам Совета ГД сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"В среду мы начнем заседание с денонсации Договора по открытому небу", - сказал он журналистам.

Комитет Госдумы по обороне ранее поддержал документ для принятия в первом чтении. Глава государства внес его 11 мая. Если не пойти на денонсацию, то сателлиты США будут передавать информацию Вашингтону, и риску будет подвергнута безопасность России, заявлял журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем

На пленарном заседании 18 мая ГД планирует принять во втором чтении поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин, заявил Александр Жуков. Они направлены на реализацию президентского Послания Федеральному собранию.