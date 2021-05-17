Комитет ГД по обороне поддержал денонсацию Договора по открытому небу

Комитет Госдумы по обороне поддержал для принятия в первом чтении законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил первый зампред комитета Андрей Красов.

В комментарии РИА Новости парламентарий напомнил, что Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства, но вынуждена пойти на временное прекращение работы по ДОН, так как США сложила свои полномочия по соглашению.

11 марта законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. В парламенте заявляли, что работать по нему будут оперативно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что если Россия не пойдет на денонсацию, то сателлиты США будут передавать информацию Вашингтону. Таким образом, риску будет подвергнута безопасность России.

ДОН стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга - для этого совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения. Однако США в прошлом году вышли из соглашения.