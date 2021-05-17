Ассоциация юристов России предупредила граждан о юридическом риске при покупке машин с рук: опасность исходит от жен продавцов. А также мужей, если авто продает прекрасная половина семьи.

У семейного человека юридически автомобиль - как и все остальное имущество - считается совместной собственностью. Если муж продаст машину без согласия супруги, у кого-то могут возникнуть проблемы. Не факт, что у мужа.

"Если владелец автомобиля на момент его приобретения состоял в браке, то по общему правилу, если между ними не был заключен брачный договор, автомобиль считается совместно нажитым имуществом вне зависимости от того, на чье имя оформлено транспортное средство, - говорит член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев. - Юристы называют это режимом скрытой собственности. Даже спустя много лет после развода второй супруг может оспорить сделку, потребовав, например, половину стоимости автомобиля или его возврат. В этом случае дело будет разбираться в суде, и при этом может пострадать добросовестный приобретатель".

По его словам, на практике таких ситуаций масса. Сегодня люди привыкли покупать машины просто: вот деньги, вот ключи, договор на коленке для ГАИ. И новые автовладельцы даже не подозревают, насколько их водительское счастье зависит от хрупкого мира в семье бывшего хозяина железного коня.

За год по искам бывших жен и мужей было отменено сделок на общую сумму более 11 миллионов рублей. В том числе речь шла об автомобилях

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, каждый год суды рассматривают несколько сотен дел о признании недействительными сделок по отчуждению совместно нажитого имущества супругов. Причем в прошлом году число таких споров даже несколько выросло. Пандемия пандемией, а супружеские ссоры никто не отменял.

Только за один 2020 год вторым половинкам было возвращено имущество, проданное без их ведома, на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Годом ранее бывшие мужья и жены отсудили более 8 миллионов рублей.

"Если у другого супруга возникли претензии к продаже семейного имущества, есть два пути: либо поставить вопрос в ходе раздела имущества, либо подать иск о признании недействительной сделки по продаже, - поясняет Вячеслав Голенев. - В первом случае супруг, выведший авто из общей массы семейного имущества, компенсирует это деньгами. Тогда, естественно, покупатель остается в стороне. Он даже не узнает о семейных проблемах бывшего хозяина машины. Но во втором случае покупатель становится непосредственным участником разбирательства. И в случае признания сделки недействительной ему придется вернуть назад автомобиль".

Конечно, теоретически покупатель, расставшись с покупкой, должен получить назад свои рубли. Однако принцип "утром деньги, вечером машина" здесь не работает. Автомобиль человек отдает сразу, а с деньгами - как получится. Потому что жена, успешно оспорившая сделку, ничего покупателю не должна. А муж-продавец вполне может оказаться неплатежеспособным. Ведь, как правило, у супруга, который тайком продавал имущество, уже и денег нет. "Хоть иди его и банкроть", - как выразился один из экспертов. Собственно, потому и возник вопрос о признании сделки недействительной, что продавец не смог компенсировать экс-половинке утрату рублем. Так что можно быть уверенным, не все покупатели, отдавшие назад в течение года имущества на 11 миллионов, увидели эти самые миллионы потом в своих карманах.

Вещь вернуть проще, а деньги - слишком летучая субстанция. Между тем действующие правила о двусторонней реституции (возврат сторонам сделки изначальных владений) этого не учитывают.

Поэтому юристы советуют покупателям нотариально оформлять согласие супругов на продажу автомобиля. Это будет защитой от больших неприятностей в будущем.

"При покупке транспортного средства необходимо проверить его не только на предмет поломок, но и удостовериться в юридической чистоте. Важно помнить, что автомобиль мог быть использован как актив для получения кредитных средств. Узнать, находится ли автомобиль в залоге, граждане могут на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. В Реестре уведомлений о залоге движимого имущества ведется учет залогов автомобилей", - рассказывает вице-президент Кировской областной нотариальной палаты Анна Корчемкина.

По ее словам, несмотря на то, что договор купли-продажи транспортного средства не подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и граждане, и юридические лица часто обращаются для его заключения к нотариусу, чтобы обеспечить правовую защиту сделки.

Если сделка все же совершается в простой письменной форме, то лучше хотя бы заручиться нотариальным согласием супруга. Нотариус разъяснит все последствия сделки, удостоверит волю второй половины, и уже по данному факту оспорить сделку будет практически невозможно.